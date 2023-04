Waidhofner Tunnel kommende Woche gesperrt

Von Montag, 17. April, bis Donnerstag, 20. April, ist der Buchenbergtunnel in Waidhofen an der Ybbs zwischen 8 und 18.30 Uhr wegen der Frühjahrsreinigung gesperrt. Im Schillerparktunnel finden die Reinigungsarbeiten dann zwischen Donnerstag, 20. April, 19 Uhr, und Freitag, 21. April, 5.30 Uhr, statt. In dieser Zeit ist der Schillerparktunnel nicht befahrbar. Entsprechend dem Arbeitsfortschritt werden auch die Öffnungszeiten angepasst. Es kann also sein, dass die Tunnel bereits früher wieder geöffnet werden.

Am Samstag, 22. April, findet zudem zwischen 13 und 16 Uhr eine Feuerwehrübung im Buchenbergtunnel statt. In dieser Zeit ist der Tunnel wieder gesperrt.

