Waidhofner Lehrer auf historischer Spurensuche in Melk

Ihre Frühlings exkursion führte die pensionierten Pädagoginnen und Pädagogen des Bundesrealgymnasiums Waidhofen ins Melker Alpenvorland.

Auf dem Programm stand neben der Besichtigung der Wallfahrtskirche Maria am grünen Anger in Mank auch ein Besuch des Mahnmals Dorna am Bauernhof der Familie Will, wo 1945 drei jüdische Zwangsarbeiter brutal ermordet wurden. Der Initiator des Mahnmals, Alois Will, erzählte den Besuchern, wie er als Kind diesen grauenvollen Tag erlebte und wie es mit Unterstützung der Stadtgemeinde Mank zur Errichtung des Mahnmals im Jahr 2010 kam.

Nach dem Mittagessen in Mank besuchte die Gruppe in Erlauf das Museum „Erlauf erinnert“, ein Friedensmuseum, das sich mit dem Ende des Zweiten Weltkriegs beschäftigt und welches in zahlreichen Dokumenten, Fotos, Tonaufnahmen und Darstellungen von Einzelschicksalen von Menschen an diese Zeit erinnert. Im Zentrum stand dabei das Gedenken an das Treffen eines amerikanischen und eines sowjetischen Generals in der Nacht von 8. auf den 9. Mai 1945 zu Beginn des Waffenstillstands im heutigen Gemeindeamt.

Die Exkursion bot den Teilnehmern viele neue, interessante und emotionale Einblicke in die Geschichte ihrer Heimat.

