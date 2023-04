Beschwingt in den Frühling in Opponitz

Vollbild

Andrea Kronsteiner (rechts) steckte Heidi Käfer-Schlager (links) das nette Herz als Eintritt an. Die Band „die Grubertaler“ betrat unter lautstarkem Applaus den Saal. Tamara Aigner sowie Alice und Vanessa Blamauer (von links) waren in Partylaune. Auch die Bezirksbäuerin Monika Fuchsluger (links) kam zum Frühlingsball, mit ihr am Tisch waren Josef Fuchsluger, Regina und Fritz Wailzer sowie Waltraud Daucher (von links). Zahlreiche Ehrengäste waren gekommen: Bauernbund-Obmann Georg Schnabler, Direktor Leo Klaffner, Vizebürgermeister Ernst Steinauer, Bauernbund-Präsident Georg Strasser, Pfarrer Johann Wurzer, Bezirksbäuerin Monika Fuchsluger, Bürgermeister Johann Lueger, Bezirksobmann Mario Wührer sowie Werner Piesslinger (von links). Stießen auf den gelungenen Abend an: Karl Haselsteiner, Ursula Gschwandegger und Thomas Haselsteiner (von links). Franz Rosenberger, Andrea Sperr, Thomas Jagersberger und Heidi Käfer-Schlager (von links) hatten viel Spaß beim Frühlingsball. Magdalena Blaimauer, Julia Berger, Petra Aigner und Christa Aigner (von links) beantworteten die Quizfrage. Sieglinde Kefer (rechts) kaufte bei Franz und Iris Lueger (von links) einige Lose.

