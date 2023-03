Kammerorchester Waidhofen/Ybbs startete mit Schwung in den Frühling

Das Kammerorchester Waidhofen steht in einem Jubiläumsjahr. Auch wenn sich das Orchester als Hausorchester des Waidhofner Männergesangsvereins eigentlich schon am 31. März 1967, also vor 56 Jahren konstituiert hat, so jährt sich die Vereinsgründung des Klangkörpers im Jahr 1973 heuer zum 50. Mal.

Dies nehmen Vereinsleitung und Orchesterleiter Wolfgang Sobotka zum Anlass, sich in einer Konzertreihe im aktuellen Kalenderjahr beginnend mit einer Matinee am Sonntag an das treue Publikum zu richten. Schon am Abend davor waren unterstützende Mitglieder und Förderer des Orchesters zu einer intimen Feier geladen worden, die manches, aber nicht alles, vom sonntäglichen Frühlingskonzert verriet.

Dabei moderierte der Nationalratspräsident persönlich den Abend und entführte in musikwissenschaftlichen Exkursen in die historischen Hintergründe und Zusammenhänge des aktuellen Orchesterprogramms.

Bühne für junge Talente

Das Frühlingskonzert bot einmal mehr jungen Talenten eine Bühne. Beim Konzertstück für Oboe und Orchester, opus 33, von Julius Rietz begeisterte der Waidhofner Solist Lorenz Maderthaner mit unglaublicher Virtuosität und riss das Publikum zu Beifallsstürmen hin.

Felix Mendelssohn Bartholdys Violinkonzert in e-moll, opus 64, stellt Solisten vor eine große Herausforderung. Die junge Geigerin Stephanie Neubauer, ein Spross aus der Opponitzer Musikerfamilie Six, bewältigte das Werk mit fulminanter Virtuosität, was das Publikum mit Standing Ovations goutierte. Einen Leckerbissen an Programmmusik servierte Maestro Sobotka dem Publikum mit Sergei Prokofjews musikalischem Märchen „Peter und der Wolf“. Eine Orchester-Meisterleistung schmiegte sich hier an eine sprachlich wie theatralisch glänzende Inszenierung des in der Schweiz aufgewachsenen Schauspielers Giuseppe Rizzo.

Die Zugabe war ein weiterer Konzerthöhepunkt. Das Kammerorchester gab unter der firmen Zügelführung Sobotkas Maurice Ravels Welthit „Bolero“, ein Stück, das sich von sanft zaghaftem Beginn in aufbäumende Heftigkeit entfaltete.

