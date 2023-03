Bauernmarkt in Kematen an der Ybbs

Der traditionelle Bauernmarkt der ÖVP und des Bauernbunds Kematen, der am Sonntag im Zentrum kem.A[r]T über die Bühne ging, zog auch heuer wieder zahlreiche Besucherinnen und Besucher an. Der Musikverein Hilm-Kematen spielte einen schwungvollen Frühschoppen. Ein breites Angebot an regionalen bäuerlichen Produkten der zahlreichen Ausstellerinnen und Aussteller, schmackhafte Hausmannskost und köstliche Mehlspeisen sowie eine Weinbar sorgten für einen gelungenen Nachmittag.

