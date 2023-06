Gemeinde Sonntagberg spendierte Eis für fleißige Radler

Bereits seit Frühlingsbeginn treten Schülerinnen und Schüler der Fachschule für Sozialberufe Gleiß gemeinsam mit ihren Lehrkräften eifrig in die Pedale. Sie machen zum dritten Mal mit bei der Initiative „BikeRider“ vom Klimabündnis NÖ. Dabei legen sie so oft wie möglich ihre Schul- und Freizeitwege mit dem Rad zurück. Über 2.700 Kilometer wurden von der FSB heuer bereits erradelt. Besonders eifrig sitzt die 2. Klasse im Sattel – sie wurde kürzlich von der Gemeinde mit einem Eis belohnt.

Die Marktgemeinde Sonntagberg motivierte im Mai die Schülerinnen und Schüler der FSB zusätzlich mit einer Einladung auf ein Eis für die Klasse mit der höchsten Beteiligung. Gewonnen hat diese Challenge heuer die 2. Klasse, die während ihrer Sportwoche in Podersdorf eine Menge Kilometer gesammelt hatte. Dieser Preis wurde nun Mitte Juni eingelöst.

„Alltagsradeln, ob in die Schule oder in der Freizeit, trägt wesentlich zur Verminderung des ökologischen Fußabdrucks bei. Ein Motivationseis ist somit eine gute Investition in die Zukunft“, freute sich Bürgermeister Thomas Raidl, der die Belohnung persönlich überbrachte.