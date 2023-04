Kochworkshop: Von Gemüsesticks bis Schokomuffins

Die Schülerinnen und Schüler der 1. Klasse der Fachschule für Sozialberufe in Gleiß gaben kürzlich in Kochworkshops ihr Wissen zu gesunder Ernährung an die Volksschülerinnen und Volksschüler des Bildungszentrums Gleiß weiter und kochten auch gemeinsam mit ihnen. Die gemeinsame Zubereitung von Vollkornbroten mit Topfenaufstrichen, Gemüsesticks und Schokomuffins machte allen großen Spaß und das Ergebnis war eine gesunde und schmackhafte Jause.

Diese gemeinsamen Kochworkshops sind für die Fachschülerinnen und -schüler einerseits Bestandteil der Vorbereitung auf die Familienpraxis im kommenden Jahr und andererseits auch Teil der Ausbildung zum/zur Kinderbetreuer/in.

