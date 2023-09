FSB Gleiß Schulstart mit saniertem Dach und schnellem Internet

Direktor Andreas Geiger mit den neuen Lehrerinnen, Andrea Schuller, Anita Rumetshofer und Magdalena Illek (von links). Foto: FSB Gleiß

D as neue Schuljahr bringt an der Fachschule für Sozialberufe in Gleiß den Abschluss der Sanierungsarbeiten am Schuldach, eine erweitere digitale Infrastruktur und drei Neuzugänge im Lehrerteam.

Mit viel Schwung und Energie startet die Schulgemeinschaft der FSB Gleiß in das neue Schuljahr und freut sich über einige Neuerungen: Die Sanierung des Daches während der Sommerferien, das nun in neuem Glanz erstrahlt, war das größte Bauprojekt der vergangenen Jahre. Dazu kommt, dass die digitale Infrastruktur weiter ausgebaut wurde. So verfügen nun alle Klassen über einen hochwertigen WLAN-Zugang mit schnellem Internet. Drei Lehrerinnen haben zu Schulbeginn neu ihren Dienst angetreten. Alle drei waren schon einmal an der Schule und sind jeweils nach einer Pause wieder neu eingestiegen. Magdalena Illek unterrichtet Deutsch und Geschichte, Andrea Schuller unterrichtet Englisch und Anita Rumetshofer unterrichtet Pflege, Hygiene und Erste Hilfe und leitet die Zusatzausbildung zur Heimhilfe. Das neue Schuljahr wird unter dem Jahresmotto „Alles wird sich ändern, wenn wir nichts ändern“ stehen. Eine ganze Reihe an Aktivitäten und Projekten sollen mit diesem Leitmotiv das Unterrichtsjahr bereichern und prägen.