82-jähriger Motorsportfan fährt immer noch Touren

Der rüstige Ybbsitzer ist leidenschaftlicher Motorsportfan. „Nach dem Krieg, mit 14 bin ich zum ersten Mal Motorrad gefahren. Und wenn man täglich von der kurvigen Prolling rausfahren muss, auch bei Eis, dann lernt man das Fahren“, erklärt Tazreiter, der durch ausgedehnte Europareisen auf viele Kilometer Fahrpraxis zurückblicken kann. 2008 unternahm er sogar eine Harleytour in Florida.

45.000 Kilometer in zweieinhalb Jahren mit dem Motorrad.

Wie viel Kilometer er insgesamt gefahren sei, wisse er nicht, aber einmal sei er in zweieinhalb Jahren 45.000 Kilometer nur mit dem Motorrad unterwegs gewesen. Wie lange er noch fahren wolle, könne er nicht sagen. „Das kommt ganz auf die Gesundheit an. Wenn ich mich nicht sicher fühle, fahr ich nicht.“

Ich bin für Überprüfungen, denn ich hab schon vieles erlebt. Leopold Tazreiter (82)

Tazreiter ist für Überprüfungen im Alter, denn er habe bereits vieles erlebt: „Manchen muss man mit dem Auto in die Garage fahren, weil sie das nicht mehr können, aber fortfahren wollen sie noch“, sagt er. Natürlich sei es am Land nicht einfach ohne Auto, aber so schlecht seien die Öffis heutzutage nicht mehr, meint der Pensionist. „Und wenn man sich nicht wohlfühlt, muss man das Fahren eben aufgeben, da steht zu viel auf dem Spiel.“