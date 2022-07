Waidhofen/Ybbs: Bene bestellt Geschäftsführer

Werbung

Die Bene GmbH hat mit 1. Juli 2022 mit Manfred Huber (56) und Benedikt Wolfram (41) zwei neue Geschäftsführer bestellt. Sie übernehmen die Agenden von Jörg Schuschnig, der sich neuen beruflichen Herausforderungen widmet.

Manfred Huber war zuletzt als CEO bei hali büromöbel tätig, wo er vor allem für die Unternehmensrestrukturierung und Markenneupositionierung verantwortlich war. Seine neuen Aufgabenbereiche umfassen Operations, Logistik und Einkauf. „Der Wechsel in die Geschäftsführung von Bene ermöglicht mir, in einem spannenden und internationalen Umfeld zu arbeiten sowie neue Aufgaben in der BGO Holding wahrzunehmen. Ich freue mich, in meinem Verantwortungsbereich zur weiteren erfolgreichen Geschäftsentwicklung beizutragen und die wirtschaftlichen Grundlagen für die Innovationsstärke und Nachhaltigkeit des Unternehmens zu optimieren“, so Manfred Huber.

Benedikt Wolfram übernimmt als Chief Financial Officer (CFO) die Bereiche Finance, Legal und IT. Vor seinem diesjährigen Einstieg in die BGO Holding arbeitete Herr Wolfram als Chief Financial Officer bei Alu Menziken Group und Puls Group. In seiner neuen Funktion als CFO von Bene will er die nachhaltige Weiterentwicklung des Unternehmens vorantreiben: „Als Branchenvorreiter in der Büromöbelindustrie arbeiten wir gemeinsam daran, auch in wirtschaftlich herausfordernden Zeiten langfristige und nachhaltige Wachstumsstrategien umzusetzen.“

Huber, Wolfram und Fried bilden Geschäftsführung

Jörg Schuschnig wird mit 1. September 2022 das Unternehmen verlassen. „Wir möchten uns bei Jörg Schuschnig für seinen unermüdlichen Einsatz und den bedeutenden Beitrag, den er die letzten sechs Jahre bei Bene geleistet hat, herzlich bedanken. Gemeinsam haben wir viele wegweisende Projekte umgesetzt und trotz herausfordernder Zeiten für ein gesundes und vor allem nachhaltiges Wachstum des Unternehmens gesorgt. Bene hat in den letzten Jahren eine große Innovations- und Umsetzungskraft bewiesen. Mit Manfred Huber und Benedikt Wolfram in der Geschäftsführung freue ich mich auf die Fortsetzung einer erfolgreichen und vertrauensvollen Zusammenarbeit“, sagte Michael Fried, Geschäftsführer Sales, HR, Marketing & Innovation.

