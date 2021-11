Eiskunstlaufverein Union Waidhofen bietet wieder Kurse an

In Waidhofen gibt es schon seit Jahrzehnten eine fest verwurzelte Eislauftradition, zunächst auf Natureis, später dann auf Kunsteis.

Besonders der Eistanz wurde dank einiger Enthusiasten immer gepflegt und weitergeführt. Um diese Tradition hochzuhalten und zu institutionalisieren, wurde der Eiskunstlaufverein Union Waidhofen gegründet. Was mit ersten Kursen für Anfänger und mäßig Fortgeschrittene begann, findet seit einem Jahr seine Fortsetzung mit dem Training für Kunsteislauf durch eine geprüfte Eislauftrainerin. Zurzeit werden 15 Mädchen von der ehemaligen Junioren-Landesmeisterin Kathrin Hochauer regelmäßig trainiert. Auch der traditionelle Eistanz wird zweimal in der Woche mit passender Musik gepflegt.

Damit wurde auch in Waidhofen eine Anknüpfung an die goldenen Zeiten des Eislaufsports möglich. Gerade auch in den schneeärmeren Wintern hat sich der Eislauf als eine kostengünstige und wetterunabhängige Wintersportart eta bliert. Angeboten werden neben Anfängerkursen auch Kurse für mäßig Fortgeschrittene, Eistanzkurse für Kinder und das Kunstlauftraining.

Anfragen und Informationen unter eklwy.sportunion.at Mail: eklwy@outlook.com