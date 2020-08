Für Aufregung sorgt ein Baumschnitt im Schillerpark. Wie die NÖN berichtete, ist die NÖVOG gerade dabei, den Stopp der Citybahn im Schillerpark neu zu gestalten.

Im Zuge dessen hat eine von der Stadtbahn-Betreiberin beauftragte Firma kürzlich zwei kapitale Kastanienbäume im Schillerpark, deren mächtige Kronen über die neue Haltestelle ragen, radikal zurückgestutzt.

„Hier dürfte es jedoch zu einem Kommunikationswirrwarr gekommen sein.“Stadtchef Werner Krammer

Bürgermeister Werner Krammer ist entsetzt. „Wir legen sehr großen Wert auf die Pflege unserer Bäume. Dass man diese beiden Kastanien nun so zugerichtet hat, ist Wahnsinn.“

Normalerweise würden Baumpflegemaßnahmen entlang der Citybahnstrecke stets in Abstimmung zwischen NÖVOG und Stadtförster Georg Brenn erfolgen, hält der Stadtchef fest. „Hier dürfte es jedoch zu einem Kommunikationswirrwarr gekommen sein. Wir haben nun einen Sachverständigen beauftragt, zu klären, ob diese Bäume überhaupt noch lebensfähig sind und sicher stehen. Zudem muss man sich anschauen, ob die beauftragte Firma überhaupt dazu berechtigt war, diese Bäume zurückzuschneiden.“

Man habe den Baumschnitt aus Sicherheitsgründen beauftragt, heißt es dazu seitens der NÖVOG. Ob die Bäume zu viel geschnitten worden seien, werde gerade von einem Sachverständigen beurteilt. „Einer ersten Einschätzung nach dürfte der Schnitt aber in Ordnung sein“, so die NÖVOG. „Im Normalfall findet in solchen Fällen im Vorfeld eine Abstimmung mit dem Stadtförster statt. In diesem Fall dürfte es allerdings unsererseits zu einem Missverständnis gekommen sein.“