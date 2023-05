20 Jahre Erfolg mit Fußball in Waidhofen an der Ybbs

Die Aula der HTL war am 24. Mai bis auf den letzten Platz gefüllt, als die Schule zur 20-jährigen Bestandsfeier des Ausbildungszentrums Fußball und Wirtschaft (AFW) lud. Moderatorin Ulrike Kriegler führte dabei mit Politikern, Lehrern, AFW-Sponsoren, Eltern, AFW-Mitarbeitern und AFW-Absolventen prägnante Gesprächsrunden.

Im Mittelpunkt stand dabei stets, wie gut es das AFW schaffte, in der HTL die sportliche und schulische Ausbildung zu kombinieren. Von schulischer Seite erinnerten sich Direktor Harald Rebhandl, AFW-Obmann Franz Kleinhofer, Reinhard Schimböck, Klaus Riedler und Gerhard Pölzgutter an den Startschuss des AFW vor 20 Jahren und an die Herausforderungen bei der Schulorganisation für den Fußballzweig.

In der Politikerrunde taxierten Bürgermeister Werner Krammer, Nationalratsabgeordneter Andreas Hanger, der ehemalige Bildungsdirektor Johann Heuras und die Schulqualitätsmanagerin Christine Schmutz den hohen Stellenwert des Sports für die Jugendlichen von heute.

Heuras: „Ich gratuliere zu grandioser Erfolgsbilanz!“

Heuras und Schmutz wiesen auf die ausgezeichnete schulische Ausbildung in Waidhofen hin und gratulierten zur Erfolgsbilanz des AFW. „Aus dem Kind ist ein toller Erwachsener geworden mit einer grandiosen Erfolgsbilanz“, sagte Heuras.

Die Sponsoren des AFW berichteten über ihr teilweise jahrzehntelanges Engagement und ihre Motivation, dieses Ausbildungszentrum zu unterstützen. Sponsor Raimund Harreither brachte es auf den Punkt: „Mein Traum war es, Sportler in der Bildung weiterzubringen, und das gelang.“ Gemeinsam mit den Fußballern und Sponsorvertretern Toni Pfeffer und Charly Zöchling skizzierte er den Paarlauf von Sport und Berufsausbildung.

AFW-Obmann Franz Kleinhofer bedankte sich: „Ohne die finanzielle Unterstützung wäre die Vision AFW nicht aufgegangen.“ Schließlich berichteten Eltern, stellvertretend für die Familien der Fußballer, über ihre Erfahrungen. Als Überraschungsgast wurde Patrick Wimmer, der seit dieser Saison für den Verein für Leibesübungen Wolfsburg in der deutschen Bundesliga aufläuft, per Zoom-Schaltung in die HTL-Aula geholt.

Schließlich überreichte Rebhandl AFW-Obmann Franz Kleinhofer eine besondere Auszeichnung für seine Verdienste, und zwar die HTL-Anstecknadel in Gold.

Keine Nachrichten aus Ybbstal mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.