Im Vorjahr fiel die Fußball-Europameisterschaft aufgrund der Corona-Pandemie aus. Heuer wird sie nachgeholt. Schon am 11. Juni erfolgt der Anpfiff. Die NÖN wollte wissen, wie sehr die Ybbstaler Fußballfans schon im EM-Fieber sind.

Bei Waidhofens Vizebürgermeister Armin Bahr hält sich die Vorfreude noch in Grenzen. „Ich muss sagen, dass ich die EM noch nicht wirklich auf dem Schirm habe“, sagt Bahr, der in seiner aktiven Zeit als Fußballer unter anderem für Hollenstein und Opponitz das Tor hütete.

Ein großer Fußballfan ist auch Baustadtrat Martin Dowalil. Obwohl er sich schon auf die Spiele freut, sieht er die EM kritisch. „Während sich der europäische Fußballverband mit zwölf Spielstätten unterschiedlicher Länder in Europa und sogar Asien zum 60er selbst feiern will, sehe ich darin ein ökologisches Desaster“, sagt Dowalil. „Der Fußball hat immensen Zuspruch, daher sollten sich die Verantwortlichen ihrer Vorbildwirkung bewusst sein.“

Ein Ticket für das EM-Spiel Österreich gegen die Ukraine am 21. Juni in Bukarest hat SG-Waidhofen-Obmann Wolfgang Komatz. Mit sieben anderen Fußballbegeisterten wollte er ursprünglich im Vorjahr auf einer kleinen Europa-Tour zwei EM-Spiele besuchen. Mittlerweile ist man nur mehr zu sechst, die Tour, die zuerst zum Spiel der Österreicher gegen Holland nach Amsterdam und dann weiter nach Rumänien führen soll, steht aber nach wie vor am Plan. „Ob es tatsächlich etwas wird, kann Komatz noch nicht sagen. „Ich habe nach wie vor keine Infos, wie die Reisebestimmungen ausschauen werden“, sagt er. Die Vorfreude ist deshalb derzeit bei ihm auch noch nicht wirklich vorhanden. „Wenn es dann aber so weit ist, bin ich als Fußballfan sicher sofort von null auf hundert.“ Ob die SG Waidhofen heuer ein Public Viewing im Alpenstadion anbieten kann, ist noch offen.

Kein Public Viewing wird es heuer jedenfalls beim Schlosswirt geben. Weniger Public-Viewing-Angebot bedeutet, dass die Fans die Matches wohl verstärkt zuhause vor dem Fernseher verfolgen werden. Wurden dafür schon vermehrt TV-Geräte erworben? „Normalerweise spüren wir vor derartigen Großveranstaltungen schon eine verstärkte Nachfrage“, sagt Expert-Oberklammer-Geschäftsführerin Monika Forster. „Heuer merken wir dahingehend allerdings noch nichts.“

Zu einer Fußball-EM gehört auch ein Panini-Sammelalbum. Die Pickerl-Sammler halten sich derzeit allerdings noch zurück. „Im Vergleich zu früheren Fußball-Europameisterschaften läuft der Verkauf derzeit hier nur mäßig“, sagt der Waidhofner Trafikant Adi Spanring.