Genießen, Flanieren, Gustieren und ein gutes Gewissen beim Einkauf, das sind drei Eckpunkte, welche die Obfrau des Waidhofner Stadtmarketings Margit Watzinger zunehmend bei ihren Kunden und den Kunden anderer Geschäfte in der Stadt wahrnimmt.

Nachholbedarf beim Einkaufen vorhanden

„Das spüren wir bei den Einheimischen genauso wie bei den Gästen von auswärts“, sagt sie. Nach einer langen Zeit des Lockdowns und der Schließung der meisten Geschäfte spüre sie nun einen Nachholbedarf beim Einkaufen. Die Lage normalisiere sich und die Nachfrage sowie auch die Lieferdisziplin der Produzenten würden wieder steigen.

„Wichtig ist, dass wir wieder offen haben dürfen“, so die ehrenamtliche Stadtmarketingleiterin. Denn geschlossene Geschäfte hätten auf die Gäste etwas Abweisendes. „Niemand ist daran interessiert, in volle und interessante Auslagen zu blicken ohne der Option, die angebotenen Produkte zumindest anfassen, probieren und in der Folge erwerben zu können“, sagt Watzinger. Da hätten die wenigen Gäste die Innenstadt auch zum Spaziergehen gemieden.

„Radweg-Touristen genießen Stadt und Landschaft.“ Obfrau Margit Watzinger

Sehr positiv wirke sich bereits der anspringende Radtourismus entlang des Ybbstalradwegs aus. Watzinger: „Radweg-Touristen genießen Stadt und Landschaft, sie kommen nach der Radfahrt in die Stadt, um sich hier für die Heimfahrt zu erholen oder generell einzukaufen.“

Dass der von Franz Eichleter für die Stadt organisierte Flohmarkt die Stadt an Samstagen belebe, sei deutlich zu spüren. Sie könnte sich sogar einen eigenen Corona-Basar als Kundenmagnet vorstellen.

„Ich sehe es in unserem Schuhgeschäft selbst, dass Corona-bedingt durch die langen Sperrzeiten viel saisonale Ware liegen geblieben ist.“ Diese vor dem saisonalen Sortimentwechsel günstig anzubieten, sei für viele Geschäfte interessant. Für die Kundschaft locke die gute Qualität der Produkte zu günstigen Preisen.

Mit dem Pflanzen der Innenstadtbäume und Veranstaltungen wie dem Gauklerfest steige die Attraktivität der Innenstadt. Das Stadtmarketing arbeitet sogar bereits am Weihnachtsgewinnspiel, das auch heuer wieder unter dem Motto „Hol Dir die Sterne“ mit dem Gewinn eines Autos locken wird.

Was die Stadt aber vor allem ausmache, sei deren Authentizität. Watzinger: „Die Leute suchen mehr denn je das Echte, und das finden sie in Waidhofen sowohl in der Stadt als auch in der Natur der ländlichen Umgebung. Das gilt es zu pflegen.“