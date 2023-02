Bergrettung übte auf der Forsteralm

Auch die Forsteralm erlebt derzeit einen Boom an Skifahrern und die Zahl der Tourengeher und Schneeschuhwanderer übersteigt alle früheren Zahlen, täglich sind es Hunderte. Diese Entwicklung bildete die Basis für das heurige Winter-Übungsprogramm der Bergretter aus Amstetten und Waidhofen kurz vor den Semesterferien auf der Forster alm. Seit vielen Jahren arbeiten die beiden Ortsstellen bei Einsätzen und Übungen eng zusammen. Verbände, Schienungen, Lagerungen, Wärmemanagement und Akjafahren auf hartem Untergrund, mit Bremskette, mit Seilsicherung, im Tiefschnee, kurz alles, was die 23 Bergretter vermutlich in den nächsten Wochen erleben werden, wurde ausgiebig geübt und im Handling perfektioniert. Zwischenzeitlich wurde bei Einsätzen abseits der Piste auch das Können der Bergretter schon wieder gefordert.

Sollte ein Unfall passieren, ist die Bergrettung unter dem Alpin-Notruf 140 rund um die Uhr einsatzbereit.

