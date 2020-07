Die Forsteralm Betriebs GmbH war seit 2016 für den operativen Betrieb der Forsteralm zuständig. Ennstaler und Ybbstaler Gemeinden übernahmen über die Ennstal-Ybbstal Infrastruktur GmbH die Liftanlagen. 1,6 Millionen wurden auf Basis einer Klimastudie in die Erneuerung der Beschneiungsanlage investiert.

Nach drei erfolgreichen Wintersaisonen erlitt die Forsteralm Betriebs GmbH heuer aufgrund des milden Wetters einen massiven Umsatzrückgang. „Die privaten Betreiber waren sehr engagiert und haben alle Erlöse der ersten Saisonen in die Verbesserung des Liftbetriebs gesteckt – zum Beispiel in den Bau einer Flutlichtanlage oder in die Erneuerung der Liftanlagen. Dadurch fehlten aber die Reserven“, erklären die Abgeordneten Andreas Hanger und Johann Singer, die als ehrenamtliche Geschäftsführer der Ennstal-Ybbstal Infrastruktur GmbH fungieren. Dieses Anlagevermögen wird nun von der Ennstal-Ybbstal Infrastruktur GmbH übernommen.