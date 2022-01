„LENZ“ beim Freibad kurz vor Baustart

Seit Kurzem gibt es wegen einer Pensionierung in der Marktgemeinde Gaflenz keinen Nahversorger mehr. Um diese Lücke zu fülllen, rief eine Gruppe aus engagierten Gaflenzerinnen und Gaflenzern das Projekt „LENZ“ ins Leben.

Unter diesem Namen soll ein Geschäft entstehen, wo es ein Vollsortiment für den täglichen Bedarf gibt. 35 Prozent des Sortiments sollen regionale Produkte sein und auch ein plastikfreies „Unverpackt“-Sortiment möchte man anbieten. Darüber hinaus ist geplant, Post, Tabak und Trafik einzubinden und auch ein kleines Café wird es geben. Die Planung des Gebäudes übernahm der Gaflenzer Holzbauspezialist Hans Werner Berchtold. Der Aufbau des Holzbaus wird von Firmen der Region durchgeführt.

Nun steht man nach einer intensiven Planungsphase kurz vor dem Baubeginn. Das Gesamtvolumen beläuft sich auf circa 870.000 Euro. Das Projekt wird vom Land OÖ und von der EU gefördert. Um die restliche Summe stemmen zu können, wurde eine BürgerInnengenossenschaft gegründet, um weniger Fremdkapital aufnehmen zu müssen. Wer Interesse daran hat, das Projekt zu unterstützen, kann sich mit Anteilen zu je 250 Euro am Nahversorger beteiligen.

Nähere Informationen dazu gibt es bei den Vorstandsmitgliedern der BürgerInnengenossenschaft, am Gemeindeamt in Gaflenz und auf www.gaflenz.at . Fragen und Anregungen kann man auch per Email an die Genossenschaft schreiben: hallo@lenz-nahversorger.at