Im eindrucksvollen Ambiente am Heiligenstein in Gaflenz fand am Donnerstag, 13. August, die feierliche Eröffnung des Sebaldusweges statt.

Unter dem Motto „Pilgern mit Wertschätzung“ gibt es seit Mai 2020 mit dem Sebaldusweg einen neuen Pilgerweg im Ennstal. Ein Rundweg über 85 Kilometer und insgesamt circa 3.000 Höhenmeter lädt zum Genießen, Besinnen, Verweilen und Einkehren ein.

Pünktlich zum Ende des Festakts mit der Weihe durch Bischofsvikar Willi Vieböck kam am Heiligenstein der Regen. Vorher durfte Hausherr Bürgermeister Günther Kellnreitner zahlreiche Ehrengäste begrüßen, an der Spitze Wirtschafts- und Tourismuslandesrat Markus Achleitner, Bezirkshauptfrau Carmen Breitwieser und die Nationalräte Markus Vogl und Hans Singer. Von Steyr bis Weyer kamen beinahe alle Bürgermeister und in Vertretung der Stadt Steyr kam Vizebürgermeisterin Ingrid Weixelberger. Seitens des Tourismusverbands Steyr und der Nationalpark Region hieß Bürgermeister Kellnreitner Geschäftsführerin Eva Pötzl willkommen, den Landestourismusverband vertrat Christian Schilcher. Die Medienvertretung übernahmen der ORF, Mostviertel TV und die regionale Presse.

Im Mittelpunkt dieser Feier stand aber Josef „Joe“ Schwaiger. Er war der Ideengeber und Hauptinitiator für dieses regionsübergreifendes Projekts. Über Gemeindegrenzen hinweg führt der Sebaldusweg als Pilgerrundweg durch die Gemeinden Gaflenz, Weyer, Großraming, Losenstein, Laussa und Maria Neustift.

Landesrat Markus Achleitner fand in seiner Rede wertschätzende Worte über die Verbindung eines solchen Pilgerweges über die Gemeindegrenzen hinweg und sprach Dank an alle aus, die dieses Projekt möglich gemacht und unterstützt haben.

Ehrung von Ideengeber Josef „Joe“ Schwaiger

Nach einstimmigem Gemeinderatsbeschluss erhielt Schwaiger aus den Händen von Bürgermeister Günther Kellnreitner das Ehrenzeichen der Marktgemeinde Gaflenz. Dieser hob in seiner Ansprache die Verdienste Schwaigers für die Gemeinde hervor: „Die Berge, die Natur und das Wandern sind seit jeher die Leidenschaft von Joe. Immer schon begeisterte er auch andere und vor allem die Jugend, sich in der Natur zu bewegen und diese zu schätzen. Er ist ein Vorreiter in der Gemeinde Gaflenz und hat schon unzählige Projekte begleitet und unterstützt. Ihm gilt größte Anerkennung für seine Leistungen in der Region in den letzten Jahren. Eine solche Verbundenheit zur Heimatgemeinde, wie Joe sie lebt, ist von unschätzbarem Wert“, sagte Kellnreitner.

Die Alphornbläser und das Quintett der Trachtenmusikkapelle Gaflenz umrahmten die Feierlichkeit musikalisch. Im Anschluss luden die sechs Tourismusgemeinden zu Würstel und Bier ein.