Saisonstart auf der Forsteralm um eine Woche verschoben

Nichts wird es mit dem geplanten Start der Skisaison am 8. Dezember auf der Forsteralm. Die Wettervorhersage lässt die Betreiber aber dennoch hoffen. Schließlich ist in den nächsten Tagen mit sehr kalten Temperaturen zu rechnen.

„Es würden uns zwei bis drei kalte Tage und Nächte reichen, um mit unserer leistungsfähigen Beschneiungsanlage für genügend Kunstschnee zu sorgen“, sagt Betriebsleiter Markus Heinricher, der mit seinem Team alles daransetzt, um so schnell wie möglich ein Skifahren auf der Forsteralm zu ermöglichen.

Aktuell geht man davon aus, dass es diese Woche genügend Neuschneemengen gibt, damit man am Wochenende die Präparierung der Pisten in Angriff nehmen kann. Am Mittwoch, 15. Dezember, sollen dann die Lifte und die Flutlichtanlage eingeschaltet werden.

Ermäßigte Saisonkarten sind noch bis 12. Dezember an der Liftkasse erhältlich. (Die Voranmeldung ist unter 07353/22454 möglich).