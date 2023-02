Uniprojekt: Truhen im Schnee auf der Forsteralm versteckt

Nach einer wetterbedingten Verschiebung laden Magdalena Maier und Rene Seisenbacher im Rahmen eines Projekts an der New Design University nun am kommenden Samstag, 4. Februar, zur Schatzsuche auf die Forsteralm. Dabei gilt es für die Teilnehmerinnen und Teilnehmer, vor der Forster au-Hütte zehn im Schnee verbuddelte Truhen zu finden.

Einziges erlaubtes Hilfsmittel ist eine kleine Schaufel, die es bei der Startnummernausgabe gibt. Diese beginnt um 13.15 Uhr. Um 14 Uhr startet dann die Schatzsuche und um 16 Uhr werden die gefundenen Schatztruhen geöffnet.

Infos und Anmeldelink: https://schatzsucheforsteralm.wordpress.com

