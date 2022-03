Forsteralm: Lifte werden weiter laufen

Auch kommenden Winter werden die Lifte auf der Forsteralm wieder in Betrieb gehen. Wie die NÖN berichtete, kursierten zuletzt Gerüchte, dass das Skigebiet an der Grenze von Ober- und Niederösterreich, das 2020 nach der Insolvenz gerade noch gerettet werden konnte, nach dieser Saison die Pforten nun endgültig schließen werde. Forster alm-Geschäftsführer Andreas Hanger dementierte im Jänner jedoch konkrete Schließungspläne und kündigte an, dass eine Entscheidung erst nach Saisonende fallen werde.

Mit den Waidhofner Stadtmeisterschaften ging die Skisaison auf der Forsteralm nach einem durchwachsenen Start und einem eher flauen Weihnachtsgeschäft am Sonntag, 6. März, schließlich zu Ende. „Die Saison nun zu beenden, war eine betriebswirtschaftliche Entscheidung“, sagt Geschäftsführer Andreas Hanger. „Das Besucheraufkommen auf der Forster alm ist stark wetterabhängig. Bei schönem Wetter waren wir immer gut besucht. Zuletzt hat man aber gemerkt, dass sich der Frühling anbahnt und die Besucher ausbleiben.“

20.000 Eintritte in der Skisaison 2021/22

In Summe verzeichnete man auf der Forsteralm in der Saison 2021/22 rund 20.000 Eintritte. „Angesichts der Wettersituation muss man zufrieden sein“, sagt Hanger. „Da wir sehr sparsam sind und jeden Euro wirklich dreimal umdrehen, ist es uns gelungen, den Betrieb in dieser Saison kostendeckend darzustellen.“

Deshalb wird es auch kommende Saison wieder einen Liftbetrieb auf der Forsteralm geben. Für die weitere Planung werde man künftig von einem Winter wie diesem ausgehen, führt Hanger aus. „Das bedeutet aber auch, dass es ohne künstliche Beschneiung nicht mehr geht und man dafür wirklich jedes Zeitfenster nutzen muss. Ein großer Dank gilt Betriebsführer Markus Heinricher und seinem Team, das hier tolle Arbeit geleistet hat.“ Bewährt habe sich diese Saison, dass man am Montag, Dienstag und Mittwoch untertags geschlossen hatte, hält Hanger fest. „So waren wir sehr kosteneffizient.“

Reduziert wurde heuer auf der Forsteralm auch das Liftangebot. So waren die Lifte 1c, 3 und 4 nicht mehr in Betrieb, da die Pisten dort nicht beschneit werden können, sondern auf Naturschnee angewiesen sind. Wie es mit diesen Liftanlagen weitergeht, werde man sich noch anschauen, sagt Hanger. „Als Skigebiet müssen wir aber natürlich für unsere Gäste attraktiv bleiben“, sagt Hanger. Vor allem der 3er-Lift sei deshalb nach wie vor ein Thema.

In der abgelaufenen Saison sei auf der Forsteralm ein relativ problemloser Betrieb möglich gewesen, hält der Geschäftsführer fest. „Natürlich überlegen wir auch Investitionen, um den Betrieb noch effizienter zu machen. Investitionen machen aber nur Sinn, wenn wir sie auch refinanzieren können.“ Für ein Sommerkonzept auf der Forsteralm gebe es bereits viele Ideen, sagt Hanger. „Da wir derzeit aber aus dem Betrieb heraus keine Investitionen finanzieren können, müssen wir hier noch warten. Wir bleiben aber dran.“

Keine Nachrichten aus Ybbstal mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden