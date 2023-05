Was wurde aus Altenbetreuerin Heidi Seewald?

Heidi Seewald wurde 1961 in Waidhofen geboren und wuchs auch in der Statutarstadt auf. Sie machte eine Lehre zur Friseurin und Kosmetikerin in Salzburg, kehrte dann aber ins Ybbstal zurück, wo sie begann, sich in der Altenbetreuung zu engagieren und zur Mitbegründerin der Volkshilfe Waidhofen wurde. 1996 eröffnete die Sozialstation am Hohen Markt, zwei Jahre später wurde der Verein gegründet, bei dem Seewald nach wie vor als Obmannstellvertreterin aktiv ist. Bis zu ihrer Pensionierung 2019 war sie aktiv in der Altenbetreuung tätig. Seewald lebt seit 22 Jahren in Gaflenz und verbringt ihre Freizeit gerne mit Wandern und Bergsteigen.

