Wochenende ganz im Zeichen des Sports am Heiligenstein

Perfektes Wetter und ein großes Starterfeld waren die idealen Zutaten für die erfolgreiche Durchführung der Heiligenstein-Bewerbe. Diese fanden heuer bereits am Freitagabend statt. „Da wir am Samstag neben dem 4. Lauf zum Wickiecup anschließend gleich die Cup-Siegerehrung auf dem Programm hatten, stand zur Diskussion, den Hauptbewerb in diesem Jahr nicht durchzuführen. Aber wir haben uns dann für den Abendtermin entschieden und die Teilnehmerzahlen haben uns absolut recht gegeben“, berichtet Obmann Helmut Stubauer zufrieden.

Die Tagesbestzeit bei den Mountainbikern erzielte Julian Pöchhacker von Lietz Sport Racing mit sensationellen 17:32,92 Minuten. Die Wertung der Läufer entschied Michael Gröblinger für sich. Er startete für den LC Neufurth und lief nach 33:02,20 Minuten ins Ziel ein. Die Gaflenzer Ortsmeister im Laufen kommen beide vom Winter-Sommersportverein. Marlene Stubauer und Laurin Schönberger entschieden diese Wertung für sich. Bei der Rad-Ortsmeisterschaft stand Gerald Forstenlechner ganz oben am Stockerl.

Vereinsabend zum Jubiläum

Nach der Siegerehrung mit super Stimmung im Festzelt ging es nahtlos zum Bieranstich über. Mit den Worten „O'zapft is“, eröffnete Bürgermeister Andreas Kaltenbrunner den Vereinsabend. Auf der Bühne standen die Gaflenzer Schuhplattler, die Line-Dance-Gruppe sowie die Gaflenzer Plattler-Mentscha und feierten mit den Vereinsmitgliedern und Gästen das 30-jährige Bestehen.

Gaflenz war dann auch am Samstag, 17. Juni, die letzte Station beim diesjährigen Wickie-Laufcup. Rund 150 laufbegeisterte Kinder und Jugendliche standen an der Startlinie. Für alle gab es sowohl auf der Strecke als auch bei der Siegerehrung viel Applaus. „Wir freuen uns, dass wieder so viele Kinder mit dabei waren“, berichtet die Leiterin des Teams Kinderlauf, Bettina Michelak. Nach der Siegerehrung des Gaflenzer Laufs wurden bei der Cup-Siegerehrung nochmals die besten drei jeder Klasse auf die Bühne geholt und bekamen die begehrte Wickie-Trophäe überreicht.

Public Viewing und große Schlussverlosung

Am Samstag gab es im Reigen der Veranstaltungen noch ein Public Viewing. Das EM-Qualifikationsspiel Belgien gegen Österreich wurde im Festzelt live übertragen. Mit der Halbzeitführung für Österreich war die Stimmung im Zelt bestens und in der Halbzeitpause wurde die große Schlussverlosung durchgeführt. Zu gewinnen gab es Preise im Wert von mehreren Tausend Euro.