Gartentage: Waidhofen/Ybbs öffnet die Tore zu seinen Grünoasen

Mitte Juni öffnet die Stadt Waidhofen wieder die Tore zu einer Welt voller Blüten, Farben und Düfte. Zu erleben gibt es die Vielfalt und Schönheit der Natur in den unterschiedlichsten Parks, öffentlichen Grünräumen und Privatgärten. Daneben erwartet die Besucher ein buntes Rahmenprogramm.

„Die Waidhofner Gartentage sind nicht nur die perfekte Gelegenheit, um wunderschöne Grünräume zu sehen und sich Inspiration zu holen. Es geht auch darum, den Themen Nachhaltigkeit, Biodiversität und Umweltschutz Raum zu geben“, erklärt Bürgermeister Werner Krammer.

Naturvermittlerinnen und Naturvermittler nehmen die Besucherinnen und Besucher mit auf spannende Touren und verraten allerhand Wissenswertes über Waidhofens grünes Netz. Die Rundgänge führen durch die Parks der Stadt und durch blühende Grünräume. 2023 steht der Garten als Speisekammer im Mittelpunkt. Alle Gäste sind eingeladen zum Kosten, Genießen und selber Anpacken. Ambitionierte Privatgärtnerinnen und Privatgärtner, die eine „Natur im Garten“-Plakette besitzen bzw. bald bekommen, öffnen an diesem Wochenende ihre Pforten, bieten anregenden Austausch und abwechslungsreichen Kulturgenuss in ihren grünen Refugien.

Vernissage „Krauthappl“ by Petermandl

Das Krauthappl ist eine für die Region ganz typische Gemüseart. Am flachen Bergrücken über Waidhofen, mit dem von Weitem sichtbaren weißen Kreuz, hat sich die Bezeichnung Krautberg erhalten. Hundert Leinwände mit 100 x 100 cm wurden von Herbert Petermandl gestaltet und ergeben zusammen das wahrscheinlich größte Gemälde eines Krauthappls weltweit. Ca. 30 Prozent des Gesamtwerks werden von 2. bis 4. Juni in der Waidhofner Stadtgalerie zwischenpräsentiert. An den Gartentagen wird das Kunstwerk als Gesamtes erstmals im Schlosshof präsentiert und kann an beiden Tagen von 15 bis 18 Uhr vom Schlossturm aus betrachtet werden.

„Wir freuen uns darauf, gemeinsam die Freude am Gärtnern zu teilen und viele Gäste bei unseren Gartentagen begrüßen zu dürfen“, sagt Organisatorin Magdalena Stöger. Nähere Infos zur Veranstaltung findet man unter https://waidhofen.at/gartentage.

