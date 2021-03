Der Frühling ist da, die ersten Frühlingsblumen kann man schon bewundern und auch die Lust aufs „Garteln“ steigt immer mehr. „Ich bin immer ganz nervös, wenn die ersten Frühlingsblumen aus der Erde sprießen. Am liebsten würde ich ja schon im Winter starten. Da muss mich meine Frau immer bremsen“, lacht der Waidhofner Umweltstadtrat und Hobbygärtner Fritz Hintsteiner.

Was schon jetzt möglich ist, wird in seinem Garten gleich angepflanzt – und zwar in seinem Frühbeet. Dort gedeiht bereits seit dem Jänner der Vogerlsalat. „Das Frühbeet ist ein wichtiger Schutz für das Gemüse und den Salat. Der Vogerlsalat, Karotten und Radieschen sind die ersten Dinge, die man jetzt schon ins Frühbeet geben kann“, erklärt Hintsteiner.

Die Frühlingstemperaturen treiben an, jetzt beginnt alles zu wachsen. Wichtig sei dabei aber vor allem auch die Vorbereitung des Beets. „Ich mache die Frühlingsaussaat und lockere den Boden. Da sollte man bitte nicht herumstochern, das bringt alles durcheinander“, mahnt er. Danach kommt eine dünne Schicht Feinkompost drauf.

Wer keinen eigenen Kompost im Garten hat, der greift ganz einfach auf gekaufte Kompostsackerl zurück. Wichtig: Das Frühlingsgemüse braucht eine Mindesttemperatur von fünf Grad, um überleben zu können. „Wenn der Boden noch gefroren ist, macht das gar keinen Sinn“, weiß der Umweltstadtrat.

„Interessant ist der Trend zu südlichen Pflanzen wie Palmen oder Olivenbäumen. So holt man sich Urlaubsfeeling oder

eine Südseebrise in den Garten.“Gärtnerin Gabriele Starkl

Um ein tolles Ernteergebnis zu erzielen, sei es auch wichtig, für Harmonie im Gemüsegarten zu sorgen. „Eine Liebesbeziehung gibt es nicht nur zwischen Menschen, sondern auch beim Gemüse. Da gibt’s starke Kerle, die schwächere verdrängen, Sprinter, die schneller sind und Geduldsame, die sich Zeit lassen“, weiß Hintsteiner. Er beugt Konflikten im Garten vor, indem er bestimmtes Gemüse zusammen anbaut, anderes hingegen nicht.

Karotten verstehen sich etwa gut mit Zwiebeln und Salat, Paradeiser sollte man eher mit Sellerie und Basilikum zusammensetzen, Erdäpfel harmonieren gut mit Fenchel, genauso wie Buschbohnen mit roten Rüben.

Erst Ende April setzt Fritz Hintsteiner die nächsten Schritte in seinem Garten. Er pflanzt die Erdäpfel.

Mit Paradeisern und Gurken ist er auch noch vorsichtig, der Frost ist momentan noch eine zu große Gefahr. Bis dahin freut er sich über die ersten Blumen, die in seinem Garten wachsen. „Die Winterlinge kommen als erstes raus, die sieht man schon. Dann geht es los mit Primeln, Himmelschlüssel und Rosen. Alles gelingt nicht immer, aber man lernt ja daraus“, sagt Hintsteiner, der oft bis zu zwei Stunden pro Tag mit „Garteln“ verbringt.

Die NÖN wollte aber auch wissen, was gerade im heurigen Jahr „in“ ist bei der Gartenarbeit zuhause. Konkrete Informationen lieferte Gärtnerin Gabriele Starkl vom Gartencenter in Aschbach. Manche Gartentrends wurden durch die Pandemie sogar noch verstärkt. Komplett „out“ sind nüchterne Kiesbeete.

„Kiesbeete gibt es schon noch, im japanischen Stil, aber bereichert mit Blumen wie Herbstanemonen und Herbstsedum, mit Ziersalbei und Glockenblumen, mit Gräsern kombiniert und einem Fixpunkt. Das wirkt ruhig aber nicht kalt“, erklärt Gabriele Starkl.

So wie bei Umweltstadtrat Fritz Hintsteiner liegen das Anbauen vom eigenen Gemüse im Hochbeet sowie eigenes Obst voll im Trend. Egal ob Zwergobst am Balkon, Säulenobst in kleineren Gärten, Beerenobst zum Naschen oder Wildobst wie Dirndl oder Felsenbirne – die Leute konzentrieren sich verstärkt auf gesunde und biologische Ernährung.

Weiters werden wieder größere Bäume wie Linden, Ahorn und Co. gepflanzt, aber auch Besonderheiten wie der Blauglockenbaum und der Amberbaum werden gerne von den Kunden im Gartencenter gekauft. „Interessant ist der Trend zu südlichen Pflanzen. Es werden mehr winterharte Palmen, Araucarien, Olivenbäume, Eucalyptus, winterharte Bananen und Seidenbäume gepflanzt. „Somit holt man sich Urlaubsfeeling oder eine Südseebrise in den Garten“, berichtet Starkl.

Ein besonders erfreulicher Trend sei, dass viele Leute sich ihren Garten planen lassen. Zum einen fließen die persönlichen Vorlieben der Gartenbesitzer ein, die fachliche Expertise kommt aber vom Garten-Profi. „Der Fachmann gibt ein Grundkonzept vor, er weiß, wie die Pflanzen in fünf oder 50 Jahren aussehen. Natürlich werden Gärten auch umgeplant und neu konzipiert, aber schöne alte Bäume bleiben meist bestehen“, verrät die Spezialistin.