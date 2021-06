Von 17. bis 20. Juni lud die Stadt Waidhofen zur Veranstaltung „Garten findet Stadt“, bei der man Kultur und Natur gleichzeitig erleben konnte, ein. Zum Auftakt wurde ein buntes Programm im Hof des Rothschildschlosses geboten.

Die Akustik-Coverband „The Riversides“ eröffnete das Event musikalisch mit dem Lied „I can see clearly now“ von Johnny Nash und sorgte den ganzen Abend lang für gute Stimmung.

Bürgermeister Werner Krammer begrüßte die Gäste und wünschte ihnen angenehme Gartentage. Landesrat Martin Eichtinger überreichte ihm das Partnerbetrieb-Zertifikat „Natur im Garten“ für seinen neu gestalteten Garten. Birgit Wagner übernahm die Moderation.

Der Obmann des Vereins Filmzuckerl, Andreas Kössl, freute sich über zahlreiche Zuschauer bei der Filmaufführung von „Der wunderbare Garten der Bella Brown“.

Für die Speisen und Getränke sorgte Schlosswirt Andreas Plappert, der eine spezielle „Garten findet Stadt“- Speisekarte gestaltet hatte.