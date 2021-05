Das lange Warten auf das Schnitzel beim Wirt ist vorbei. Mit strengen Sicherheitsvorkehrungen – Registrierungs- und Maskenpflicht, Abstandsregeln sowie das Vorweisen eines negativen Covid-Tests, einer überstandenen Krankheit oder einer Impfung – fährt die Gas tronomie wieder hoch. Wie sich die Wirte darauf vorbereitet haben und welche Erwartungen sie für die nächsten Wochen haben, hat die NÖN hinterfragt.

Auf viele Sonnentage hofft Wirtin Maria Bachler vom Bachlerhof in Kematen. Mit den Reservierungen ist sie bisher ganz zufrieden. „Durch die neuen Maßnahmen haben wir schon um einige Sitzplätze weniger. Im Gastgarten tun wir uns leichter, deshalb hoffen wir natürlich, dass das Wetter passt“, sagt Bachler.

Neben den zwei Metern Abstand zu anderen Gästen hat sie zusätzlich Plexiglaswände aufgestellt. „Das ist jetzt mal für den Anfang so. Ich hoffe, dass es bald wieder lockerer ist.“

Die Nachweise über einen negativen Covid-Test, einer Genesung oder Impfung wird sie vermutlich gleich beim Reingehen ins Lokal kontrollieren. „So wie es am meisten Sinn macht, werden wir es dann machen“, meint sie. Dass ihre Gäste damit ein Pro blem haben, denkt sie nicht. Immerhin seien die Leute schon gut informiert und vorbereitet. „Wenn alle aufeinander schauen und alles Hand in Hand geht, dann wird das schon funktionieren“, ist Bachler optimistisch.

Der Waidhofner Wirt Hubert Moshammer und sein Team freuen sich zwar, dass die Restauranttüren wieder aufgehen, ob es mit diesen Maßnahmen tatsächlich ein rentables Geschäft wird und die Leute für den Wirtsbesuch extra testen gehen, bezweifelt er aber. „Das wird eine spannende Zeit. Man kann sich auf nix einstellen. Deshalb möchte ich gar nicht zu viel sagen.“

Trotz dem Pandemie-bedingten Stillstand der letzten Monate in der Gastronomie sperrt in Waidhofen diese Woche auch ein neues Lokal auf. Eigentlich wollte Dominik Schröter die Pforten seines Pubs schon Ende Februar öffnen, daraus wurde aufgrund des Lockdowns allerdings nichts. Am Mittwoch, 19. Mai, ist es aber so weit.

Am Oberen Stadtplatz, wo sich bis vor Kurzem noch das „Sisters“ von Birgit und Gudrun Pendlmayr befunden hat, öffnet nun „Dotgi’s Pub“. „Ich wollte schon immer mein eigener Chef sein“, sagt der 26-jährige Waidhofner. „Im Sisters war ich selber Stammgast. Als Birgit und Gudrun Pendlmayr dann im September gefragt haben, ob ich das Lokal nicht übernehmen möchte, habe ich kurz überlegt und mich dafür entschieden.“

Trotz seiner jungen Jahre kann der gelernte Koch auf eine vielseitige Karriere in der Gastronomie zurückblicken. Nach einer Lehre bei Schlosswirt Andreas Plappert zog es ihn auf Saison in die Schweiz und nach Salzburg. Er arbeitete im Landgasthof Steinmühle in Ybbsitz und im Naturpark-Haus am Buchenberg. Zuletzt schwang er im Waidhofner Bioladen den Kochlöffel.

Das „Dotgi’s“, das Schröter wegen seines Spitznamens so genannt hat, möchte der Jungunternehmer in der Tradition der „Sisters“ weiterführen. „Die Ausrichtung geht in Richtung After-Work-Bar und Abendlokal“, führt er aus. „Alle Altersgruppen sollen gemütlich bei einem Bier, Cocktail oder einem anderen Getränk abschalten können.“ Dazu werden Snacks, wie Toast, Flammkuchen oder die Spezialität des Hauses, Dotgi’s Hot Dog, serviert.

Anfangs wird das „Dotgi’s“ untertags bis 22 Uhr geöffnet sein. Wenn es die Corona-Regeln zulassen, ist angedacht, den Betrieb hauptsächlich in die späten Nachmittags- und Abendstunden zu verlagern. Tische können – müssen aber nicht - online reserviert werden.