Für viele Waidhofner aller Altersgruppen war das Sisters in den letzten 15 Jahren jene Adresse in der Stadt, wo man sich am Abend mit Freunden traf, um bei einem kühlen Getränk in gemütlicher Runde zusammenzusitzen und zu plaudern. Andere wiederum bevorzugten es, sich am Vormittag im Sisters auf einen Kaffee zu treffen.

Doch egal ob Abend- oder Vormittagsgast, jung oder alt, von Birgit und Gudrun Pendlmayr wurden alle stets gut bewirtet. Mit Freundlichkeit und Charme bauten sich die beiden Schwestern über die Jahre ein treues Stammpublikum auf, wobei immer wieder neue junge Leute nachrückten.

„Es war eine schöne Zeit, die ich nicht missen möchte. Nun ist es aber Zeit für Veränderungen.“Birgit Pendlmayr

Das vergangene Jahr war für die beiden Betreiberinnen freilich nicht leicht. Die Corona-Pandemie und der daraus resultierende Lockdown sorgten dafür, dass das Lokal mehrere Monate nicht öffnen konnte. Mit Ende Jänner schließen die beiden Schwestern nun die Pforten des Sisters endgültig. „Es war eine schöne Zeit, die ich nicht missen möchte“, sagt Birgit Pendlmayr. „Nun ist es aber Zeit für Veränderungen.“

Die Entscheidung aufzuhören, sei schon vor längerer Zeit gefallen, berichten die Schwestern. Corona sei nur mehr das Tüpfelchen auf dem i gewesen. „Es war eine Vernunftentscheidung“, sagt Gudrun Pendlmayr. Die vielen Abend- und Wochenenddienste seien auf Dauer einfach anstrengend und wenig familienfreundlich. „Ich möchte das nicht bis zur Pension machen“, ergänzt Birgit Pendlmayr.

Kein Abschied im Jänner wegen Lockdown

Ursprünglich wollten die Schwestern im Jänner nochmal aufmachen, um den Abschied mit den Gästen zu feiern. Durch die Verlängerung des Lockdowns wird daraus leider nichts. Nahezu 15 Jahre ist es nun her, dass sich Birgit und Gudrun Pendlmayr ihren Traum vom eigenen Lokal verwirklicht haben. Birgit arbeitete zu der Zeit bei der Firma Bene, Gudrun in einem Reisebüro, die Gastronomie war beiden aber dennoch nicht fremd.

„Wir haben beide immer wieder nebenbei im Gastro-Bereich gearbeitet und irgendwann haben wir gesagt, machen wir doch selbst ein Lokal auf“, erzählt Birgit Pendlmayr. Es war ein Sprung ins kalte Wasser, den beide nie bereut haben. Nachdem ein Standort gefunden war, ging es ans Einrichten. „Wir haben das Lokal nach unseren Vorstellungen gestaltet und alles selbst gemacht“, berichtet Birgit Pendlmayr. „Das war nur möglich, weil unsere Vermieterin dabei sehr entgegenkommend war und uns sehr unterstützt hat.“

In den letzten 15 Jahren hatten die beiden Schwestern in ihrem Lokal zahlreiche nette Begegnungen. Auch an lustigen Begebenheiten mangelte es nicht, schließlich war das Sisters immer wieder Schauplatz von Geburtstagspartys oder Maturafeiern. Polterpartien legten hier gerne einen Zwischenstopp ein und auch beim Brautstehlen wurde das Lokal gerne angesteuert.

Gut besucht waren auch die Pub-Quizzes, die in den letzten Jahren hier immer wieder stattfanden. „Auch viele Paare haben sich bei uns im Sisters gefunden“, erzählt Gudrun Pendlmayr. Ein ganz besonderes Highlight sei aber eine Hochzeitsfeier im Sisters gewesen. „Einer unserer Kunden hat bei einem Blinde Date hier seine Braut kennengelernt und sich später auch hier mit ihr verlobt“, erzählt Birgit Pendlmayr. „Er wollte dann auch unbedingt seine Hochzeit hier bei uns feiern. Da haben wir natürlich ja gesagt. Das war schon einzigartig.“

Nun freuen sich Birgit und Gudrun Pendlmayr wieder auf geregelte Arbeitszeiten. Die Gastronomie wollen sie hinter sich lassen.

Nichtsdestotrotz fällt ihnen der Abschied von den Gästen schwer. „Wir hatten die besten Gäste, die es gibt“, sagen die beiden Schwestern. Vorfälle, bei denen Gäste alkoholbedingt ausfällig wurden, blieben zum Glück Einzelfälle. „Meistens konnten wir hier mit Charme und Schmäh beschwichtigen“, erzählt Birgit Pendlmayr.

Zweifelsohne wird das Ende des Sisters eine Lücke in Waidhofen hinterlassen, denn ein Lokal, wo sich Jung und Alt gleichermaßen wohl fühlen, ist selten. Es gibt aber auch gute Nachrichten: In den Räumlichkeiten des Sisters wird es weiterhin ein Lokal geben. Den Namen des Betreibers wollen die beiden Schwestern noch nicht nennen. Sie sind sich aber sicher: Es wird jemand sein, der sein gesamtes Herzblut in das Lokal stecken wird. „Wir haben ein sehr gutes Gefühl und freuen uns, dass es weitergeht“, sagen die Pendlmayr-Schwestern.