Gasthaus zum Kronprinz Rudolf in Ybbsitz: Schluss nach 84 Jahren

Der Schweinsbraten war legendär und von weit her kamen die Gäste, um das „Bratl“ bei Michaela und ihrer Tochter Johanna und zuvor bei der Seniorchefin Roswitha Lengauer zu genießen.

Als Traditionsgasthaus alter Prägung mit holzvertäfelter Gaststube und Kachelofen sowie Stammgästen am Küchentisch war es bekannt. Seit 1858 besteht das Gasthaus, seit 1938 ist es in Familienbesitz. In den vergangenen Jahren gab es noch Jodel- und Singabende sowie im Freien Konzerte mit lokaler Musikerprominenz.

Dass das Wirtshaus seinen Namen daher hat, dass der Habsburger Kronprinz bei Lengauers Vorgängern auf der Durchreise hier abgestiegen war, bestätigt Wirtin Johanna Lengauer. Dass in den 80er-Jahren der damalige Vizebürgermeister von St. Petersburg Wladimir Putin, der wiederholt in Göstling auf Skiurlaub war, auch bei Lengauer mit seiner Familie zu Mittag gegessen hat, führte zu keiner Namensänderung mehr. Corona gab nun den Ausschlag für die Schließung. Es soll weder verpachtet noch weitergeführt werden.

