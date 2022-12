Neuer Imbiss am Waidhofner Kinoparkplatz

Werbung

Einen neuen Imbiss gibt es seit Kurzem in Waidhofen. Samir Mitic hat den Würstelstand am Kinoparkplatz wieder belebt und darin sein Lokal „Street Food Pista“ eingerichtet. Zwischen 11 und 19 Uhr bietet der gebürtige Bosnier, der zuvor Betriebsleiter bei der Lackiererei Plank war, nun Take-Away-Essen wie Hot Dogs, Burger und Chicken Nuggets an, aber auch Spezialitäten vom Balkan wie Cevapcici, Gyros oder Pljeskavica. Besonders bei Kindern beliebt sind die Spiralerdäpfel.

Der Entschluss, den Weg in die Selbstständigkeit zu wagen, fiel für Mitic nach dem multikulturellen Frühstück, das im Rahmen der Themenwoche „Building Bridges“ der Stadt Waidhofen im Herbst 2021 am Hohen Markt über die Bühne ging. „Ich habe dabei Cevapcici gemacht und da kam mir die Idee, einen Imbiss zu eröffnen“, erzählt Mitic. Ein Jahr habe er die Idee dann im Kopf herumgewälzt, bis er sie auch dank der Unterstützung der riz up Gründeragentur endlich in die Realität umsetzen konnte.

„Mein Lokal soll vor allem für Kinder und Jugendliche ein Angebot sein“, sagt der alleinerziehende Vater dreier Kinder. „Schülerinnen und Schüler können sich hier in der Mittagspause schnell etwas zu essen holen.“ Bald soll es auch mit Eis gefüllte Bubble-Waffeln geben. Die Speisen kann man mitnehmen, es gibt aber auch ein paar Sitzplätze im Lokal. Im Sommer soll der Schanigarten wieder aktiviert werden.

Um ein gewisses Klientel vom Lokalbesuch abzuhalten, gibt es alkoholische Getränke, wie Bier und Spritzer, ausnahmslos nur zum Essen.

In Waidhofen eine neue Heimat gefunden

Mitic ist gebürtiger Bosnier. Seit 15 Jahren lebt er nun in Waidhofen. Hier hat er eine neue Heimat gefunden. „Ich fühle mich in Waidhofen sehr wohl, alle sind nett und hilfsbereit. Davor war ich ein Flüchtling und habe auf der Straße gelebt“, erzählt er. Daher auch das „Street Food“ im Namen. Pista war der Name seines mit 48 Jahren viel zu früh an Krebs verstorbenen Vaters. Ihm ist das Lokal gewidmet. Den Weg in die Selbstständigkeit hat Mitic keineswegs bereut. „Ich genieße es sehr, mein eigener Chef zu sein“, sagt er. „So kann ich mir die Zeit mit meinen Kindern gut einteilen, und ich mache es wirklich sehr gerne. Das zeigt, man kann alles schaffen, wenn man nur will.“

Bis 2. Jänner ist das „Street Food Pista“ jetzt aber mal im Betriebsurlaub, dann hat der Imbiss wieder geöffnet.

