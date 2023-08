Waidhofen/Ybbs: Aus „momo“ wird „mike“

Der Gastronomiebetrieb in den Räumlichkeiten der einstigen Milchbar geht weiter. Wie die NÖN berichtete, musste das Lokal „momo“ von Thomas Sykora, das sich bislang darin befand, im Juni schließen, weil die TS Food Plus GmbH, mit der der ehemalige Skirennläufer das Lokal seit Herbst 2021 betrieb, Insolvenz anmelden musste. Aus den Plänen eines Mitarbeiters, das Lokal zu übernehmen, wurde letztlich nichts. So blieb die einstige Milchbar seit Mitte Juni geschlossen.

Seit Donnerstag der Vorwoche herrscht nun wieder Leben in den Räumlichkeiten. Kalil Dahdal übernimmt den Gastrobetrieb und hat bereits einen Probebetrieb gestartet. Der 64-jährige Waidhofner ist in der Gastronomieszene der Stadt kein Unbekannter. 1991 eröffnete er am Oberen Stadtplatz die Pizzeria Venezia, die erste Pizzeria in der Stadt. 2018 übergab er den Betrieb an seinen Bruder George Dahdal und unterstützte seine Frau Andrea, die viele Jahre lang die Weinstube am Unteren Stadtplatz betrieb.

„Die letzten eineinhalb Jahre war ich zu Hause, aber letztendlich war mir das zu langweilig. Deshalb werde ich nun wieder neu durchstarten“, sagt Kalil Dahdal, der nur wenige Meter vom Lokal entfernt am Hohen Markt wohnt, über seine Beweggründe, erneut gastronomisch tätig zu werden. „Es wäre doch schade, wenn so ein schönes Lokal wie die Milchbar weiter leer stehen würde. Die Lage ist gut, der Gastgarten wunderschön. Die Milchbar konnte sich immer über einen großen Besucherandrang freuen. Ich hoffe, dass das auch so weitergeht.“ Auch seine Vorgänger hätten die Sache gut gemacht, hält der neue Betreiber fest. Seine Familie stehe voll und ganz hinter ihm und unterstütze ihn bei seinem Vorhaben, sagt Dahdal. „Auch mein Freundes- und Bekanntenkreis hat mich sehr motiviert, das zu machen.“

Foto: Kössl

Dahdal will das „momo“-Konzept vorerst weiterführen. Der Schwerpunkt bei den Speisen liegt also weiterhin auf Burgern, Bowls und Wraps sowie verschiedenen Frühstücksangeboten, Waffeln und Kaffee. In den nächsten zwei bis drei Wochen soll das Angebot in der Küche dann jedoch erweitert werden. „Nach einer Anlaufphase wird es mehr Speisen geben“, verspricht Dahdal. „Wir wollen das Angebot auf Gerichte von Marokko bis Indien ausweiten, wobei es neben Fleischgerichten auch vegetarische und vegane Angebote geben soll, damit für alle etwas dabei ist.“ Ausgeweitet werden soll auch das Frühstücksangebot auf verschiedene Omelettes.

Außerdem bekommt die Milchbar einen neuen Namen: Aus „momo“ wird „mike“. „Mein zweiter Vorname ist Michael“, erklärt Dahdal die Namensgebung. Geöffnet sein wird das „mike“ von Montag bis Samstag zwischen 9 und 21 Uhr. Das „momo“-Team hat Dahdal zum Teil übernommen. Zwischen fünf und sechs Leute sind derzeit aktiv, wobei der Gastronom erwartet, in den nächsten Wochen noch um ein, zwei Mitarbeiterinnen bzw. Mitarbeiter aufzustocken.

Den Probebetrieb hat das „mike“ am Donnerstag der Vorwoche gestartet. In der ersten Septemberwoche wird das „mike“ dann regulär seine Pforten öffnen.