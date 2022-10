Ybbsitzer übernimmt Parlamentsrestaurant: Feine Küche für's Hohe Haus

Nach einer mehrjährigen Sanierungsphase öffnet das Parlament am 12. Jänner 2023 wieder seine Tore. Ein neu gestalteter Gastronomiebereich im Dachgeschoß soll dann auch externen Besucherinnen und Besuchern offenstehen. Herzstück des Gastrotraktes wird das Restaurant KELSEN, benannt nach dem Rechtswissenschaftler Hans Kelsen, der als Schöpfer der österreichischen Bundesverfassung gilt. Küchendirektor des neuen Restaurants wird der gebürtige Ybbsitzer Manfred Stockner. Im Gespräch mit der NÖN erzählt der Haubenkoch von seinem kulinarischen Werdegang und gibt einen Ausblick auf das Angebot des neuen Speiselokals.

„Ich hatte immer schon eine Leidenschaft für Kochen und Essen, auch schon im Teenageralter“, erzählt Stockner. Seine Lehrzeit absolvierte er bei Willli Dungl im ehemaligen Biotrainingszentrum (heute Bio-Vital Hotel) in Gars am Kamp. Nach seiner Ausbildung erarbeitete sich Stockner in einigen angesehenen Wiener Gastronomiebetrieben einen hervorragenden Ruf als Koch. Er war unter anderem als Sous-Chef beim Meinl am Graben, als Küchenchef der Restaurants Livingstone und Zum Weißen Rauchfangkehrer sowie als Küchenchef des Café Central tätig.

Die Pandemie brachte für Stockner einige berufliche Veränderungen mit sich, wie er erzählt: „Während der Lockdowns bin ich als Lehrer an die Gastgewerbefachschule am Judenplatz gewechselt. Daneben hatte ich noch ein Engagement bei der Labstelle Wien. Dort habe ich Teile der Linie ‚Labstelle im Glas‘ mitentwickelt.“ Im Dezember 2021 wurde die Neugestaltung des Gastrobereichs im Parlament ausgeschrieben, den Zuschlag dafür erhielt ein Bieterkonsortium aus Thomas Hahn (Labstelle Wien), Christine Friedreich (Friedreich Hospitality) und Lorenz Reichel (Gaumenglück). Manfred Stockner blickt seiner neuen Aufgabe als Küchendirektor des Restaurants KELSEN freudig entgegen: „Ich und mein Team freuen uns schon sehr auf die wunderbare Spielwiese, die wir da haben werden.“

Regionalität und Nachhaltigkeit wichtig

Ein besonderes Augenmerk möchte das Team von KELSEN auf Regionalität und Nachhaltigkeit legen. „Wir werden größtenteils mit Bio-Produkten arbeiten und ich habe vor, ein recht ambitioniertes Nose-to-Tail-Konzept umzusetzen“, erzählt Stockner. Dabei soll Fleisch direkt von Bauern mit Hofschlachtung bezogen und möglichst alle Teile des Tiers direkt im Parlament verarbeitet werden. „Es wird aber auch ein großes vegetarisches und veganes Angebot geben“, verrät der Haubenkoch. „Das passt zu unserem ganzheitlichen Nachhaltigkeitsgedanken. Wir möchten ein Leitbetrieb für nachhaltige Betriebsführung werden. Alle, die an der Wertschöpfungskette beteiligt sind, sollen davon profitieren.“

Die Speisekarte des Restaurants wird diese Prinzipien ebenso widerspiegeln und dabei Klassisches mit Modernem verbinden, wie Manfred Stockner verrät: „Wir sind uns des Standorts am Wiener Ring bewusst und werden auch Wiener Küche machen, diese aber auch auf den Kopf stellen. Gerade im Mittagsbereich werden wir auf jeden Fall für Abwechslung sorgen. Es wird Ausflüge in alle möglichen Richtungen geben, aber immer basierend auf regionalen Zutaten.“

Thomas Hahn, Manfred Stockner, Christine Friedreich, Daniel Gahler und Gerald Röhrling (von links) freuen sich auf die Eröffnung des neuen Restaurants.. Foto: Kelsen Kulinarik/Ela Angerer

Neben dem Restaurant KELSEN wird es im neuen Gastrobereich zudem eine „Cantina“ für Mittagsküche mit Selbstbedienung sowie ein Café beziehungsweise Bistro geben. „Das Café wird super Mehlspeisen anbieten, auch zum Mitnehmen“, erzählt Stockner. „Auch hier wird es ein klassisches wie auch kreatives Angebot geben. Es wurde zum Beispiel schon eine Parlamentstorte entwickelt, in der Zutaten aus allen neun Bundesländern verarbeitet werden.“

Derzeit ist man noch auf der Suche nach motivierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern für den neuen Gastrobereich des Parlaments. „Wir werden dort ganz tolle Arbeitsplätze bieten“, berichtet der Küchendirektor. „Spannend ist vor allem, dass kochtechnisch und fachlich sehr viel abgedeckt wird. Das geht von einem Café mit Wiener Mehlspeisen, aber auch moderner Patisserie, über ein wunderbares Mittagsangebot im Selbstbedienungs- und Restaurantbereich, bis zu abendlichem Fine Dining im Restaurant.“ Auch Gastgeberinnen und Gastgeber werden gesucht. Bewerbungen können über die Website team.kelsen.at eingereicht werden.

