„Feel free“-Laden eröffnet in Waidhofen/Ybbs

Auf Initiative von Bettina Buder wurde in Waidhofen nun das Projekt „Feel free“ ins Leben gerufen. In Zusammenarbeit mit der Übungsfirma der vierten Klassen der Wirtschafts- und Musikmittelschule Waidhofen, vertreten durch die beiden Pädagogen Karina Böck und Sebastian Ressl, sowie durch die tatkräftige Unterstützung von Herta Frehsner und Umweltgemeinderätin Judith Riegler entstand die Idee, ein Geschäft zu eröffnen, das ohne Geld auskommt.

Am Freitag, 24. November, von 14 bis 19 Uhr und am Samstag, 25. November, von 8 bis 14 Uhr ist es so weit. Da werden sich die Türen des „Feel free“-Ladens im FUZO14 und im Bruckschwaigerhaus am Hohen Markt in Waidhofen öffnen.

Der„Feel free“-Laden funktioniert so, dass man Dinge hinbringen kann, die man nicht mehr benötigt, die aber noch funktionieren und in einem neuwertigen bzw. brauchbaren Zustand sind. Das reicht von Büchern über Kleidung und Accessoires, wie Tücher, Taschen, Brillen und Schmuck, bis hin zu Spielen, Sportartikeln, Schuhen, Geschirr und unbenutztem Hausrat, wie Bügeleisen oder Kaffeemaschinen. Vorbeigebracht dürfen aber nur Artikel werden, die man selbst ohne fremde Hilfe tragen kann. Für Gegenstände, auf die das nicht zutrifft, gibt es ein „Schwarzes Brett".

Die Annahme der Artikel erfolgt von Dienstag, 21. November, bis Donnerstag, 23. November, jeweils von 9 bis 11 Uhr und von 16 bis 19 Uhr im Bruckschwaigerhaus am Hohen Markt. Während der Öffnungszeiten des „Feel free“-Ladens kann man sich kulinarisch von den Schülerinnen und Schülern des Wirtschaftszweigs der WMMS verwöhnen lassen und dabei den Live-Klängen der Musikmittelschülerinnen und -schüler der WMMS lauschen.

„Jede und jeder, unabhängig von Alter, Herkunft oder finanzieller Lage, ist herzlich willkommen“, lädt Initiatorin Bettina Buder ein. „Hier geht es nicht nur um die Nachhaltigkeit und gegen die Verschwendung, sondern auch um die Gemeinschaft und gegenseitige Hilfe.“