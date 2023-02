Tag der Bäuerin in Waidhofen/Ybbs: „Glück ist kein Zufall“

Interessante Vorträge und Themen erwarteten am vergangenen Freitag die zahlreichen Bäuerinnen, die aus dem Bezirk Waidhofen zum „Tag der Bäuerin“ gekommen waren. Bezirksbäuerin Monika Fuchsluger begrüßte die Gäste und führte durch das vielseitige Programm.

Schwungvoll betraten die jungen Tänzer der Volkstanzgruppe Unterleiten/Hohenlehen die Bühne und zeigten Darbietungen ihres Könnens.

Landtagsabgeordneter Anton Kasser bedankte sich in seiner Rede für die Arbeit der Bäuerinnen. Deren Produkte stünden für Regionalität, sie würden zeigen, wie Landwirtschaft funktioniere. „Eine große Herausforderung ist der Klimawandel, auch die Landwirtschaft wird einen Beitrag leisten können“, sagte Kasser.

Der erste Vortrag behandelte die Arbeit der Niederösterreichischen Dorfhelferinnen. „Es türmen sich oft belastende Situationen an. Wenn die betriebsführende Bäuerin ausfällt – sei es durch Krankheit, Geburt eines Kindes oder Kuraufenthalt – sind trotzdem Kinder oder ältere Personen am Hof zu betreuen, der Haushalt, der Garten und der Stall müssen versorgt werden“, erläuterte Martina Krondorfer. Die Dorfhelferin sorge dafür, dass der normale Arbeitsablauf und die Lebensqualität der Familie aufrechterhalten blieben. Martina Krondorfer stellte auch die Ausbildung zur Dorfhelferin vor: „Ein unglaublich bereichernder Beruf!“

In einem unterhaltsamen Showblock stellte sich die vierjährige Fachschule Unterleiten vor. Wie damals in Rudi Carells „Herzblatt“ präsentierten sich die Heiratskandidatinnen. Der junge Mann konnte sich kaum entscheiden, so eloquent, so gut gebildet und unabhängig zeigten sich die Allrounderinnen.

Ein Höhepunkt der Veranstaltung war der Vortrag von Katharina Mühl. Die Glückstrainerin sprach zum Thema „Glück ist kein Zufall, sondern eine Kompetenz“. Mühl forderte die Besucher auf, die Gedanken immer wieder achtsam auf kleine Glücksmomente zu richten, das könne jeder beeinflussen. Viele dieser Glücksmomente zu haben, mache zufrieden: „Glückskompetenz ist die Fähigkeit, selbst für ein erfülltes Leben zu sorgen und emotional stabil zu bleiben, egal was das Leben gerade bietet.“

