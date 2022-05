Waidhofen/Ybbs: Turmkreuz von Franziskuskirche abgetragen

Werbung Arbeit mit Verantwortung Anzeige Montageprofi sichert Europas Straßen

Wahrscheinlich war es ein Sturm im März, der einen Teil des Strahlenkranzes im Zentrum des Turmkreuzes der Franziskuskirche 20 Meter quer über das Kirchendach trug, wo er dann in der Dachrinne der Seitenkapelle landete. Die günstige Windrichtung verhinderte eine Katastrophe, und eine Untersuchung des Kreuzes mittels Drohnenflug zeigte, dass eine weitere drohte. Die drei anderen Strahlensegmente waren ebenfalls bereits abgerostet und hingen nur mehr schwach an den Kreuzarmen. Daher wurde letzte Woche der Vorplatz der Franziskuskirche gesperrt.

Mitarbeiter der Firma Zambelli holten das Turmkreuz nun kürzlich herunter. In einer waghalsigen Aktion öffneten sie zuerst das Dach des Turmhelms und warfen zwei Seile aus. Über diese brachte Herr Zambelli mit einer Aufstiegshilfe zwei Leitern auf das Turmdach, mit deren Hilfe man dann auf die Höhe des Turmkreuzes gelangte. Für die Lösung der Strahlen und des Querarms brauchte es fast kein Werkzeug mehr. Wie ein Mitarbeiter feststellte, wurde der Querarm nur mehr vom Blitzableiter gehalten.

Bei den Zuschauern auf dem Boden wuchs die Spannung, ob in der Kugel bei früheren Änderungen Memorabilien hinterlegt worden waren. Und sie wurden nicht enttäuscht. Über die erste Kreuzsteckung 1834 fanden sich keine Nachrichten, was nicht verwundert, da der Turm, den man damals neu errichtet hatte, 1859 im Zuge der Stadtverschönerung abgetragen und neu errichtet wurde. Die entsprechende Weiheurkunde vom 27. April 1859 und die Ansicht der Fassade von damals fanden sich in der Metallbüchse in der Kreuzkugel. Auch eine Nachricht von einer Restaurierung des Turms von 1881 fand sich darin. Die letzte Nachricht einer Kreuzsteckung betrifft jene vom 18. Juli 1894, wo vorher der Helmbaum und die Kreuzkugel erneuert, das Turmdach gestrichen und das Kreuz und der Blitzschutz restauriert wurden. Ergänzt wird das Konvolut der Archivalien durch die Sammellisten, die die Namen der Wohltäter und die Höhe der Spende detailliert festhielten.

Die Firma Zambelli wird das Kreuz und die Kugel nun restaurieren, der Helmbaum wurde gegen Nässe geschützt. Ob der Turmhelm neu hergestellt werden muss, wird ein Gutachten der Firma Wallmüller ergeben.

