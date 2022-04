Die Bürger sind am Zug in Hollenstein

Werbung

Seit Jahresanfang befindet sich Hollenstein in der aktiven Phase der Landesaktion „Gemeinde21“. Damit sollen begleitet von einer NÖ.Regional-Mitarbeiterin vier Jahre lang innovative Gemeinde-Projekte an den Start gebracht werden (siehe Infobox). Da auf Versammlungen Corona-bedingt bislang verzichtet wurde, hat das Steuerungsteam entschieden, als ersten Schritt eine Bevölkerungsbefragung durchzuführen.

„Damit wollen wir unter Einbindung der Bürgerinnen und Bürger unser Leitbild weiterentwickeln“, berichtet Bürgermeisterin Manuela Zebenholzer (SPÖ). „Ich hoffe auf eine rege Beteiligung.“ Die Themen der Befragung decken ein breites Spektrum ab. Neben den Stärken und Schwächen von Hollenstein werden auch die Bedürfnisse im sozialen oder im Wohnbereich erfragt. Auch die Zufriedenheit mit den Informationskanälen der Gemeinde oder die Qualität der Rathausverwaltung und der Politik interessieren die Gemeindevertretung. „Wir wollen wissen, wie die Hollensteinerinnen und Hollensteiner die letzten fünf Jahre bewerten, aber auch wie sie die Zukunft sehen und wo die Schwerpunkte unserer künftigen Gemeindearbeit liegen sollen“, sagt die Ortschefin. Am gespanntesten ist sie schon darauf, wie die Frage „Wenn ich BürgermeisterIn wäre, würde ich Folgendes umsetzen ...“ beantwortet wird.

Die Fragebögen wurden mit der Gemeindezeitung in alle Haushalte verteilt, können aber auch auf der Gemeindehomepage www.hollenstein-ybbs.gv.at online ausgefüllt werden. Bis 9. Mai läuft die Umfrage. Danach werden die Ergebnisse von NÖ.Regional anonym ausgewertet und öffentlich präsentiert. Im Anschluss sollen die Themen bis zum Sommer unter Bürgerbeteiligung aufgearbeitet werden. Bis Jahresende möchte man dann das Leitbild fertigstellen und die ersten Ideen in Projekte gießen.

Ziel: Familienfreundliche Gemeinde

Parallel zum „Gemeinde21“-Prozess will sich Hollenstein als kinder- und familienfreundliche Gemeinde zertifizieren lassen. Um dieses österreichweite Gütesiegel zu erhalten, muss ein Audit durchlaufen werden. In der Umfrage finden sich deshalb auch spezielle Fragen zu Familien mit Kindern und Jugendlichen sowie der Generation 60 plus. „Wir machen hier schon sehr viel, das für eine Gemeinde unserer Größe nicht selbstverständlich ist“, hält Zebenholzer fest und verweist auf die Kleinkinderbetreuung im Ort. Zehn bis elf Kinder zwischen einem und drei Jahren nutzen das Angebot regelmäßig. Derzeit ist die Betreuungseinrichtung noch im Vereinsheim untergebracht. Für nächstes Jahr ist eine bauliche Adaptierung des Kindergartens angedacht. Mit den Planungsarbeiten dafür soll noch heuer begonnen werden.

Keine Nachrichten aus Ybbstal mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.