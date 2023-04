Mehr familienfreundliche Maßnahmen für Hollenstein

Die Gemeinde Hollenstein hat sich entschieden, sich als familien- und kinderfreundliche Gemeinde zertifizieren zu lassen. Die Bemühungen für diese Qualitätssiegel gingen Hand in Hand mit der Leitbilderstellung der NÖ.Gemeinde21. Die Bürgerbeteiligung erfolgte über die Fragebogenaktion im letzten Jahr. Eine Projektgruppe hat den derzeitigen Stand an Angeboten für alle Lebenslagen erhoben. In einem Workshop am 21. März wurden nun kürzlich jene Maßnahmen definiert, die die breite Angebotspalette in Hollenstein erweitern und das Leben vor Ort weiterhin bereichern sollen. Ein besonderes Augenmerk liegt auf den Wünschen der Jugend, die auch zu einem eigenen Workshop eingeladen wurde.

Daher wundert es nicht, dass die wichtigsten Projekte ein Beachvolleyballplatz und ein Treffpunkt für die Jugend im Freien sind. Es sollen auch weitere Angebote geschaffen werden, wie ein Wickeltisch am öffentlichen WC im Rathaus, ein neuer Spielplatz in Kleinhollenstein/Langfeld und ein Kinder-bzw. Jugendparlament.

Für das Zusammenleben der Generationen sind Treffen geplant, in denen die künftige Gemeinde-App erklärt wird, Hilfeleistungen mit Handys gegeben und auch gemeinsame Spielnachmittage durchgeführt werden. Ein Bücherstammtisch, Übungen für Gedächtnistraining und vor allem eine Präsentation aller vorhandenen Angebote digital und in Druckform runden das Gesamtangebot ab.

Diese Maßnahmen wurden im Gemeinderat beschlossen. Alle engagierten Hollensteinerinnen und Hollensteiner, die bei der Umsetzung der Ideen helfen möchten, sind jederzeit willkommen.

