Kematens neuer Amtsleiter Florian Bruch im Portrait

Seit November letzten Jahres hat die Marktgemeinde Kematen einen neuen Amtsleiter, den 34-jährigen Kematner Florian Bruch. Im Gespräch mit der NÖN erzählt er von seiner Verbindung zur Gemeinde und dem Arbeitsalltag eines Amtsleiters.

Bruch wuchs in Kröllendorf auf und zog mit seiner Familie im Alter von acht Jahren nach Kematen. Er besuchte die Abteilung Automatisierungstechnik der HTL Waidhofen und studierte danach Kulturtechnik und Wasserwirtschaft an der Universität für Bodenkultur in Wien. Nach dem Studium arbeitete er bei der IBL Ziviltechniker GmbH, einem Planungsbüro für Kulturtechnik, Wasserwirtschaft und Bauwesen in Blindenmarkt. Durch diese Tätigkeit gewann Bruch auch erstmals Einblicke in seinen heutigen Beruf, wie er erzählt: „Gemeinden sind Auftraggeber eines Großteils der Projekte. Deshalb hatte ich bereits viel Kontakt mit Amtsleitern und Amtsleiterinnen, da diese meist die gemeindeseitige Projektabwicklung erledigen.“

Den Wunsch, an der Gestaltung Kematens aktiv mitzuwirken, gab es für Bruch allerdings schon früher. In seiner Jugend war es vor allem der Skatepark, der seine Beziehung zur Gemeinde prägte. „Ein Schulfreund hat mir damals den Skatepark gezeigt“, erzählt der Amtsleiter. „Dort habe ich seitdem viele Leute kennengelernt und Freundschaften geschlossen, die teils heute noch bestehen. Seit über zehn Jahren wirke ich bei der Kematner Kinder- und Jugendsportwoche als Skateboard-Übungsleiter mit und durfte zuletzt die Neugestaltung des Skateparks planen. Dadurch wurde das Interesse, am Gemeindegeschehen mitwirken zu können, immer größer.“

Neue Perspektive auf Gemeinde durch Kinder

Seine Vaterschaft gewährte Bruch noch einmal eine neue Perspektive auf seine Heimatgemeinde. „Meine Kinder sind jetzt vier und fast zwei Jahre alt“, erzählt der Amtsleiter. „Seit der ersten Geburt bin ich durchs Kinderwagenfahren viel in der Gemeinde herumgekommen. Da fällt einem halt vieles auf und man hat auch die Zeit, über Verbesserungen nachzudenken. So entstand dann auch das Interesse am Beruf des Amtsleiters.“

Als Amtsleiter ist Bruch mit der Leitung des inneren Dienstes am Gemeindeamt beauftragt und personalverantwortlich für Gemeindebedienstete. „Weitere Aufgaben sind unter anderem die Annahme von Anregungen und Beschwerden, Personalangelegenheiten, die Vorbereitung von Gemeinderats- und Vorstandssitzungen, Assistenz der Bürgermeisterin und Wohnungsangelegenheiten“, erzählt Bruch. Einige große Projekte, die den Amtsleiter derzeit beschäftigen, sind zum Beispiel der notwendige Ausbau des Kindergartens aufgrund der Kinderbetreuungsoffensive, der Hochbehälter, der noch im ersten Quartal dieses Jahres fertiggestellt werden soll, sowie der Ybbstalradweg und die Radwegbrücke von Kematen nach Allhartsberg, die auch eine Verbindung zwischen Kematen und der Haltestelle Hilm-Kematen herstellen soll.

Auf die Frage nach seinen Wünschen für seine Zeit als Amtsleiter meint Bruch: „Ich hoffe, dass die gute Zusammenarbeit mit Bürgern, Gemeindebediensteten und politischen Akteuren auch weiterhin gut läuft und ich mich in meiner parteipolitischen Unabhängigkeit positiv bei Themen wie Umweltschutz und Energiewende einbringen kann.“

Keine Nachrichten aus Ybbstal mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.