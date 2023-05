Waidhofner Volkspartei möchte Sprachrohr für Familien sein

Um Familie und Beruf besser vereinbaren zu können, hat das Land NÖ im September des Vorjahrs ein Kinderbetreuungspaket geschnürt. Im Zuge dessen soll es ab Herbst 2023 eine gratis Vormittagsbetreuung für alle Kinder ab einem Jahr geben und ab 2024 eine Öffnung der Kindergärten für alle Kinder ab zwei Jahren folgen. Die NÖN berichtete.

Seitens der Stadt Waidhofen ist man bereits dabei, Vorbereitungen zu treffen, um die neuen Aufgaben erfüllen zu können. Vertreterinnen und Vertreter der Waidhofner Volkspartei (WVP) luden Familien breits zwei Mal ins FuZo14 am Hohen Markt, um in Sachen Kinderbetreuung zu informieren und sich auszutauschen. „Uns ist es besonders wichtig, den Familien zuzuhören und Inputs einzuholen, denn sie sind die Keimzelle unserer Gesellschaft“, sagt WVP-Parteiobmann Bürgermeister Werner Krammer. „Von vielen Themen sind unsere Mandatare mit Kindern selbst betroffen. Sie geben uns auch im Alltag Rückmeldung, wo es noch Verbesserungsbedarf gibt.“ Obwohl es in Waidhofen schon ein breites Angebot gebe, müsse man vor allem einen niederschwelligen Zugang zu den Informationen schaffen, damit auch jede Familie das beste Angebot für sich nutzen könne, meint der Stadtchef.

Eltern-Kind-Café und Bildungsstammtisch

„Familien haben vielfältige Bedürfnisse, vom Kleinkind bis zum Teenager“, sagt auch WVP-Gemeinderätin Julia Sattler. „Wir wollen eine Lobby für Familien sein. Ihre Anliegen sollen gehört und umgesetzt werden.“ Nach den Rückmeldungen zahlreicher Eltern möchte sich die WVP nun analog zur Betreuungsoffensive des Landes verstärkt bei der Betreuung vom Kleinstkind bis zum Schulkind einbringen. So möchte man dem Wunsch nach Vernetzungstreffen in Form eines Eltern-Kind-Cafés und eines Bildungsstammtisches nachkommen. „Wir arbeiten an Konzepten, um auf die konkreten Wünsche der Familien einzugehen“, sagt der Bürgermeister. „Einige der Vorschläge sind nicht in der Gemeindekompetenz. Wir tragen die Ideen aber an die richtigen Stellen und setzen uns dafür ein.“

Zwischenlösung Reichenauerhof ab Herbst

Bei der Kleinkinderbetreuung wird ab Herbst 2023 der Reichenauerhof als Zwischenlösung fungieren. Dies wurde bei einem ersten Infoabend den über 60 angemeldeten Eltern von Kleinkindern präsentiert. Schon im Herbst 2024 soll die Kleinstkindbetreuung aber mitten in der Stadt Platz finden. „Dies ist ein Thema, das brennt, weil es einfach alle Eltern betrifft, um Familie und Beruf bestmöglich vereinen zu können“, sagt auch WVP-Bildungsstadträtin Gudrun Schindler-Rainbauer. „Die Bedürfnisse in der Kinderbetreuung sind sehr vielseitig. Das Angebot muss niederschwellig verfügbar sein“, meint auch WVP-Gemeinderat Lukas Hintsteiner und plädiert für eine Nachmittagsbetreuung und eine Ferienbetreuung in allen Kindergärten.

Familienspielefest im Gemeinschaftsgarten Zell

Neben der Kinderbetreuung möchte die WVP den Familien aber auch in der Freizeit etwas bieten. So veranstaltet die Ortsgruppe Zell am 3. Juni von 14 bis 17 Uhr ein Familienspielefest im Zeller Gemeinschaftsgarten. Nach dem Motto „Es g'hört mehr g'spielt“ wird ein buntes Spieleprogramm für Groß und Klein mit Lkw-Korbfahren, Ponyreiten und Kinderschminken geboten. Auch Vereine, das Rote Kreuz, die Feuerwehr und die Kinderpolizei beteiligen sich an dem Spielefest. Die WVP freut sich auf zahlreiche große und kleine Besucherinnen und Besucher und natürlich haben die Mandatarinnen und Mandatare auch da ein offenes Ohr für alle Anliegen rund um das Thema Familie.

Die WVP-Gemeinderäte Gjavit Shabanaj, Julia Sattler, Silvia Hraby und Christian Hirtenlehner (von links) laden zum Familienspielefest in den Gemeinschaftsgarten Zell. Foto: WVP

