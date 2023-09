4 Millionen Euro für Sanierung des Waidhofner Parkdecks

Ein Grundsatzbeschluss über die Generalsanierung des Parkdecks Schlosscenter stand bei der Gemeinderatssitzung auf der Agenda. Diese ist für 2024 vorgesehen, die Kosten werden auf 4 Millionen Euro geschätzt. Im Oktober soll nun die Ausschreibung erfolgen.

FPÖ-Gemeinderat Josef Gschwandegger stimmte dagegen und bekrittelte, dass der Gemeinderat nun um viel Geld die Fehler der Vergangenheit ausbessern müsse. Besser sei es, das Parkdeck einem privaten Investor zu überlassen. Dagegen verwehrten sich SPÖ-Vizebürgermeister Armin Bahr und WVP-Stadtrat Franz Sommer. Bei der Übergabe an einen Privaten seien die derzeitigen Parkgebühren Geschichte, meinte Bahr. Man wolle die Gebühren weiter in der Hand haben, ergänzte Sommer. SPÖ-Mandatar Michael Haneder forderte Gschwandegger auf, seine Forderung nochmals zu überdenken. Der Engpass an leistbaren Parkflächen werde dadurch nämlich weiter gesteigert, weil ein Privater immer gewinnorientiert agiere, meinte er.

Ebenfalls mit Gegenstimmen der FPÖ wurde die Liquidation der „Das Schloss“ Parkdeck-Errichtungs- und Betriebs GmbH und die Übernahme um 287.113 Euro beschlossen.