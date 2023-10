Bodenbündnis spaltet Gemeinderat in Waidhofen an der Ybbs

Nachmittagsbetreuung:

Aufgrund eines Kommunikationsfehlers seitens des Magistrats musste der Gemeinderat die neue Tarifordnung für die Nachmittagsbetreuung in den Waidhofner Kindergärten am Montag erneut beschließen. Gültig sind die neuen Tarife nun ab 1. November. Die Kosten richten sich nach dem tatsächlichen Stundenausmaß der Betreuung und dem Familieneinkommen. Damit soll die Betreuung für alle leistbar sein.

Sanierung:

Im Sommer 2024 soll eine thermische Sanierung der Volksschule und des Kindergartens in St. Leonhard/Walde erfolgen. Die Gesamtkosten werden auf 800.000 Euro geschätzt. Der Gemeinderat fällte einstimmig einen dafür notwendigen Grundsatzbeschluss.

Feuerwehr:

Der Gemeinderat gewährte der FF Zell eine außerordentliche Subvention von 13.922,95 Euro für den Ankauf einer Tragkraftspritze. Die FF Windhag und die FF St. Leonhard/Walde erhalten jeweils 6.000 Euro für den Ankauf eines Mannschaftstransportfahrzeugs.

Die FF St Georgen/Klaus bekommt 44.515 Euro Umsatzsteuer für die Anschaffung eines Hilfsleistungsfahrzeugs refundiert, 11.129 Euro verbleiben bei der Stadt. Der FF St. Leonhard werden 7.553,58 Euro für den Ankauf eines Mannschaftstransporters refundiert, 1.883, 39 Euro verbleiben bei der Stadt.

Kropfhaus:

Einstimmig beschloss der Gemeinderat den Verkauf des Kropfhauses um 240.000 Euro an die EGW GmbH, eine Hundertprozent-Tochter der Stadt. 2011 verkaufte die Stadt die Immobilie an den russischen Investor Pavel Volkov. Dieser gab das Gebäude ein Jahr später an Makler Ferdinand Lindner ab. 2018 kaufte es die Stadt dann wieder zurück. Über die EGW möchte die Stadt das Kropfhaus nun zu einem innerstädtischen Wohn- und Geschäftsgebäude entwickeln.

Momentan gebe es drei gewerbliche Interessenten, hielt Bürgermeister Werner Krammer, gleichzeitig Geschäftsführer der EGW, fest. Daneben gebe es aber auch noch Einheiten zwischen 40 und 80 Quadratmeter, die sich für Wohnungen eignen würden. Investitionskosten von 3,2 Millionen Euro inklusive Kauf stehen im Raum. Über die EGW sei diese Finanzierung möglich, hielt der Stadtchef fest.

Kehrmaschine:

Um 442.000 Euro kauft die Stadt eine neue Kehrmaschine für den Bauhof an.

Unterstützung:

120 Euro bekommen Sozialhilfebezieher in Form von Waidhofner Einkaufsgutscheinen heuer als Weihnachtszuwendung. Der Waidhofner Familienpass wird 2024 verlängert.

Kunstschule:

Die Stadt Waidhofen mietet Räumlichkeiten am Eberhardplatz 6 von der Ordenszentrum Betriebs GmbH für die Kunst- und Musikschule Waidhofen an. Da das Schulzentrum Plenkerstraße, das neben Volksschule, Polytechnikum und Sonderpädagogischem Zentrum auch die Volkshochschule und die Musik- und Kunstschule beherbergt, schon aus allen Nähten platzt, sollen die Kunstfächer Malen, Bildhauen und Schauspiel in dem Gebäude bei der Bürgerspitalkirche eine neue Heimat finden.

2.290 Euro beträgt die monatliche Miete, 252,14 Euro die Betriebskosten. Auch die Kulturvernetzung NÖ wird hierher übersiedeln und für Herbst 2024 ist hier ein Artist in Residence-Projekt angedacht.