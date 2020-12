Einstimmig beschlossen wurde am Freitag vom Gemeinderat in St. Georgen/Reith der Haushaltsvoranschlag für das Jahr 2021.

Davor stand aber noch der Nachtragsvoranschlag für das Jahr 2020 zur Beschlussfassung an. Auch in St. Georgen/Reith hinterlässt die Coronakrise finanzielle Spuren. Während die Einbußen aus Kommunalsteuereinnahmen in der kleinen Ybbstalgemeinde keine große Rolle spielen, tun es jene bei den Ertragsanteilen sehr wohl. Statt budgetierter 480.000 Euro konnte man hier heuer nur 420.000 Euro lukrieren. Das fehlt freilich im Gemeindesäckel.

Im Budget für 2021 rechnet man in St. Georgen/Reith mit einem Ansteigen des Haushaltsabgangs auf 250.000 Euro. Beim Schuldenstand wird bis Ende 2021 eine Steigerung von 960.000 Euro auf 1,3 Millionen Euro erwartet. Grund dafür seien auch große Projekte, wie die Sanierung der Volksschule und die Wasserversorgungsanlage in Kogelsbach, die zuletzt umgesetzt wurden, hält Bürgermeister Josef Pöchhacker (ÖVP) fest. „Da wir auch noch nicht wissen, wie sich die Lage bei den Ertragsanteilen entwickeln wird, wird 2021 ein Zitterjahr“, sagt der Ortschef. „Fest steht, es kommt einiges zusammen. Wir hoffen aber, dass wir das bis zum Jahresende noch abmildern können.“

Keine großen Projekte für 2021 geplant

So große Projekte, wie sie in St. Georgen/Reith zuletzt umgesetzt wurden, stehen 2021 nicht am Plan. Saniert werden soll die Straße von der Kripp zur Schule, wobei die Wien Energie auf der Strecke Kabel mitverlegen wird, sowie die Sanierung mehrerer Gemeindestraßen. Dafür bekommt man auch Zuwendungen des Landes NÖ. Auch die Gestaltung des Schulvorplatzes gemeinsam mit dem Dorferneuerungsverein steht am Plan.

Bei der Gemeinderatssitzung am Freitag wurde von ÖVP und der SPÖ-Liste Team Birgit Krifter (TBK) ein Dringlichkeitsantrag eingebracht, nachdem bei der Eingangstür zum Gemeindeamt um rund 4.000 Euro ein neuer Motor zur automatischen Türöffnung eingebaut werden soll. „Damit ist das Gemeindeamt dann tatsächlich barrierefrei“, freut sich Pöchhacker. Bei seiner Vizebürgermeisterin Birgit Krifter (TBK) möchte sich der Bürgermeister für die gute Zusammenarbeit bedanken.