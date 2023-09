Grüne Achse Zell in Waidhofen an der Ybbs kommt

Die Grüne Achse Zell zwischen Grabner Bauer und Zeller Hochbrücke wird Realität. Als Erstes werden nun Maßnahmen umgesetzt, um die Arzbergkreuzung zu entschärfen. Wie die NÖN berichtete, hatten Eltern auf der Zell dies vehement gefordert, um ihren Kindern einen sicheren Schulweg gewährleisten zu können. 167.200,81 Euro gab der Gemeinderat am Montag dafür frei. „Die Pläne für die ,Grüne Achse' liegen am Tisch“, sagte FUFU-Stadtrat Martin Dowalil. „Nach dem Kreuzungsbereich werden punktuell weitere Maßnahmen folgen.“ Es handle sich um ein zukunftsweisendes Projekt, wobei es wichtig sei, die Anrainer mit einzubinden, hielt SPÖ-Vizebürgermeister Armin Bahr fest. Bürgermeister Werner Krammer (WVP) betonte die Wichtigkeit attraktiver Fußweganbindungen ins Stadtzentrum. Weiters beschloss der Gemeinderat, 157.905,23 Euro in die Sanierung des Innenstadtpflasters zwischen Apotheke, Ybbstor und Graben zu investieren. Noch im Herbst sollen die Arbeiten durchgeführt werden. Baustadtrat Dowalil gab zu, dass die Pflasterarbeiten in den Sommermonaten nicht ganz optimal gelaufen seien. „Wir haben aber aus den Fehlern etwas mitgenommen und nun im Vorfeld Gespräche mit dem Wirtschaftsbund und dem Stadtmarketing geführt“, sagte er und verwies darauf, dass die Sanierung der von Senkungen betroffenen Fahrbahn notwendig sei, um sicher über den Winter zu kommen.

FPÖ-Gemeinderat Josef Gschwandegger sind die Kosten zu hoch, er sprach sich für Flüsterasphalt auf der Fahrspur aus und stimmte dagegen.