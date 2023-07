Kematen: Sophia Fischböck tritt Alfred Schillings Nachfolge an

Die Kematnerin Sophia Fischböck, die im Bereich Marketing und Kommunikation bei voestalpine Precision Strip in Böhlerwerk tätig ist, soll dem verstorbenen Alfred Schilling im Gemeinderat nachfolgen. Sie ist die Schwester des Kematner SPÖ-Vorsitzenden Matthias Fischböck und die Tochter des ehemaligen Vorsitzenden Dieter Fischböck.

„Ich freue mich auf die neue Herausforderung und darauf, mich aktiv in unserer Gemeinde einzubringen. Die SPÖ Kematen verstärke ich in Zukunft vor allem in puncto Marketing und Kommunikation und werde mich dafür einsetzen, dass wir auf verschiedensten Kanälen noch intensiver mit den Bürgerinnen und Bürgern kommunizieren, unsere Visionen und Ziele an sie vermitteln können und ihnen stets eine Möglichkeit geben, ihre Themen und eventuelle Sorgen an uns heranzutragen“, meint die angehende Gemeinderätin. „So fördern wir mitunter eine positive Entwicklung im Sinne aller Bürgerinnen und Bürger.“