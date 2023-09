Längere Betreuung in Waidhofen an der Ybbs beschlossen

Einstimmig beschloss der Gemeinderat einen Grundsatzbeschluss, um eine Erweiterung der Kindergartenöffnungszeiten zu ermöglichen. Den Kindergärten im Stadtgebiet ist es nun möglich, von 6.30 bis 17 Uhr offen zu haben. Der Beschluss ermögliche Eltern einen niederschwelligen Zugang zum Kindergarten, hielt Gemeinderat Lukas Hintsteiner (WVP) fest. Dadurch werde die Rückkehr der Frauen ins Berufsleben ermöglicht und Waidhofen als attraktiver Standort gestärkt. „Steter Tropfen höhlt den Stein“, merkte SPÖ-Vizebürgermeister Armin Bahr an. „Dafür haben wir jahrelang gekämpft.“ Dieser Beschluss sei wichtig, um Beruf und Familie miteinander verbinden zu können, ein Wermutstropfen sei freilich, dass die Betreuungszeit am Nachmittag weiterhin kostenpflichtig sei, merkte Bahr an. Bürgermeister Werner Krammer (WVP) hielt fest, dass man bereits im Vorjahr die Öffnungszeiten im Kindergarten in der Vitzthumstraße erweitert habe, dieses Angebot aber nicht in Anspruch genommen worden sei. Nun bestehe aber Bedarf im Landeskindergarten I.

Stadträtin Sonja Schwentner (MFG) wünscht sich eine Unterstützung für Eltern, die ihre Kinder zu Hause betreuen.