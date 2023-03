Laternen in Waidhofen an der Ybbs sollen teilweise finster bleiben

In seiner Sitzung am Montag gab der Waidhofner Gemeinderat 32.000 Euro frei, um die Straßenbeleuchtung so zu adaptieren, dass Teile künftig zwischen 23 und 4 Uhr finster bleiben. 22.500 Euro pro Jahr könne man dadurch einsparen, merkte FUFU-Stadtrat Martin Dowalil an, hielt aber auch fest, dass Energiesparmaßnahmen gegenüber Sicherheitsbedenken gut abgewogen worden seien.

Der Baustadtrat präsentierte in der Sitzung die Pläne mit den Straßenzügen, die künftig finster bleiben sollen. Bei Bedarf könne man aber nachbessern, fügte er an.

