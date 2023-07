Nachbesetzung im Sonntagberger Gemeinderat

Zu Beginn der Sitzung des Sonntagberger Gemeinderats am Montag der Vorwoche bat Bürgermeister Thomas Raidl (ÖVP) um eine Trauerminute für die verstorbene Gemeinderätin Margit Maier und den ebenfalls kürzlich verstorbenen Bauamtsleiter Harald Hönig. In Folge wurde Iris Buchner als neue ÖVP-Gemeinderätin angelobt.

Nach dem Energiebericht von Energieberater Hans Wagner wurden dann alle Tagesordnungspunkte von den Mandatarinnen und Mandataren von ÖVP und SPÖ einstimmig beschlossen. 9.005,72 Euro gab der Sonntagberger Gemeinderat für die Sanierung der Badbrücke frei. Hier sei Gefahr in Verzug gewesen, berichtete Bürgermeister Raidl, weshalb die Arbeiten auch schon bereits zwischen Ende Mai und Anfang Juni durchgeführt worden seien.

Investitionen in Wasserversorgung

Mit 23.948,67 Euro schlagen Investitionen in die Wasserversorgungs- und die Abwasserbeseitigungsanlage in Hilm im Bereich des Fußballplatzes zu Buche. Die Wohnbaugruppe WET errichtet hier auf zwei Abschnitte aufgeteilt 25 Reihenhäuser. Ebenfalls beschlossen wurde eine unerwartete Kostenüberschreitung von 41.270,88 Euro bei den Bauarbeiten am Hochbehälter Rosenau.

Einstimmig beschlossen wurde auch der Beitritt der Gemeinde zur Bürgerenergiegemeinschaft der Region Amstetten. Sonntagberg ist eine von 24 Kommunen, die sich hier beteiligt. Um den Breitbandausbau über den Gemeindedienstleistungsverband der Region Amstetten (GDA) im Gemeindegebiet durchführen lassen zu können, wurden zum einen eine Änderung der GDA-Satzungen und zum anderen die Übertragung der Breitbandaufgaben an den GDA beschlossen.

Auch eine Reihe von Subventionen an Vereine und Institutionen wurde vergeben. So unterstützt die Gemeinde die Pfadfindergruppe Kematen/Gleiß mit 2.000 Euro, weil sie eine PV-Anlage am Dach des Pfadfinderheims errichtet hat. Weitere Jugendförderungen von jeweils 150 Euro gab es für die Katholische Jugend und die Jungschar. 17.000 Euro an Subventionen legt die Gemeinde im Familienbereich aus, 12.650 Euro im Kulturbereich. Mit 16.050 Euro werden die Sportvereine der Gemeinde subventioniert.

Im Gemeindevorstand wurden 3.288 Euro für die Sanierung eines Gruppenraums im Kindergarten Böhlerwerk freigegeben und der Ankauf von vier Notebooks für die Volksschule Böhlerwerk beschlossen. Eine dringend notwendige Oberflächensanierung in der Nellingstraße oberhalb des Billa-Marktes Richtung Kirche Böhlerwerk wurde ebenfalls beauftragt.