Neuerliches Nachjustieren bei Waidhofner Parkordnung

Einen weiteren Dringlichkeitsantrag zur neuen Parkordnung brachte FPÖ-Gemeinderat Josef Gschwandegger am Montag der Vorwoche im Stadtparlament ein. Wie die NÖN berichtete, hatte Gschwandegger bereits in der Mai-Sitzung Nachjustierungen bei der Parkordnung via Dringlichkeitsantrag gefordert. Sein Antrag wurde jedoch abgeschmettert, man einigte sich darauf, die Thematik im Mobilitätsausschus zu behandeln, was auch Mitte des Monats passierte.

In seinem neuerlichen Antrag hielt Gschwandegger nun fest, dass Teilen seines ersten Antrags im Ausschuss entsprochen worden sei, weitere wichtige Beschlüsse für eine bürgernahe Lösung aber nach wie vor fehlen würden. Der Freiheitliche möchte, dass die Takte in den gebührenpflichtigen Zonen von einer auf eine halbe Stunde reduziert werden sollen. In den gebührenfreien Zonen sollen die Kurzparkzeiten wie in der gebührenpflichtigen Innenstadt von 90 auf 180 Minuten erhöht werden. Zudem wollte der blaue Mandatar in einer Anfrage vom Stadtchef wissen, warum die gebührenfreien Kurzparkzonen bis 18 Uhr gelten, obwohl seiner Meinung nach ab 16 Uhr meist keine Notwendigkeit mehr dafür bestehe, da Büros und Ordinationen zu dieser Zeit bereits vielfach geschlossen hätten.

Wie schon in der Mai-Sitzung schaffte es der FPÖ-Antrag jedoch nicht auf die Tagesordnung. Lediglich Gschwandegger plädierte für die Aufnahme. „Ich kann die Dringlichkeit nicht erkennen“, sagte Bürgermeister Werner Krammer (ÖVP).

Keine Gebühr in den Nachtstunden

Zu einer Nachjustierung an der neuen Parkordnung kam es dann später in der Sitzung. Dabei wurde beschlossen, dass die Vergebührung im Pfarrgarten-Parkdeck (Parkdeck Zentrum) des Nachts ausgesetzt wird. Fortan ist das Parken dort nur noch von Montag bis Freitag zwischen 8 und 18 Uhr gebürenpflichtig. Dies war auch eine jener Forderungen, die FPÖ-Gemeinderat Gschwandegger in der Mai-Sitzung in seinem Dringlichkeitsantrag gefordert hatte.

„Ich bin froh, dass zumindest ein Punkt umgesetzt wurde“, meinte Gschwandegger und nutzte die Gelegenheit, um die Forderungen seines neuen Dringlichkeitsantrags (siehe oben) nochmals vorzubringen. Man habe beide Punkte im Mobilitätsausschuss besprochen, diese seien dort aber abgelehnt worden, hielt SPÖ-Stadtrat Erich Leonharstberger fest.

Unklarheit über Stundentakt

Gschwandegger ließ sich davon aber nicht beirren und wollte wissen, wessen Idee der Stundentakt in der Innenstadt gewesen sei. SPÖ-Vizebürgermeister Armin Bahr verwies auf das Stadtmarketing. Dort verwehrt man sich auf NÖN-Nachfrage jedoch dagegen. Der Wunsch des Stadtmarketings sei stets ein Halbstundentakt gewesen, heißt es. Das Stadtmarketing präferiere dies auch weiterhin, letztendlich handle es sich jedoch um eine politische Entscheidung. Es sei richtig, dass man seitens der Politik immer für einen Stundentakt in der ersten Stunde gewesen sei, sagt SPÖ-Vizebürgermeister Bahr. Für die weitere Parkdauer sei ein Halbstundentakt jedoch sehr wohl im Raum gestanden. Man werde sich in der Sache aber noch weiter mit dem Stadtmarketing kurzschließen. Für Dienstag war ein Gespräch angesetzt.

Bei der Gemeinderatssitzung merkte FUFU-Chef Dowalil am Schluss der Debatte in Richtung Gschwandegger noch an, dass dieser die neue Parkordnung auch irgendwann akzeptieren müsse. „Nur weil dir etwas persönlich nicht passt, kannst du nicht jedes Mal denselben Dringlichkeitsantrag einbringen“, sagte er. Dem pflichtete WVP-Stadtrat Franz Sommer bei. „Das macht keinen Sinn. Wir haben die neue Parkordnung ja nicht aus Jux und Tollerei beschlossen.“