Parkdeck-Desaster wurde im Waidhofner Gemeinderat aufgerollt

Das Thema Parken stand bei der Sitzung des Waidhofner Gemeinderats am vergangenen Dienstag gegen Ende der Sitzung nochmals auf der Agenda, als es darum ging, die Eigentumsverhältnisse des Parkdecks Schlosscenter zu ändern. Derzeit ist die „Das Schloss“ Parkdeck-Errichtungs- und Betriebs GmbH zu 95 Prozent im Besitz der Stadt Waidhofen und zu fünf Prozent im Besitz der städtischen Energiegesellschaft EGW. Nun soll die GmbH aufgelöst werden und das Schlosscenter zur Gänze ins Eigentum der Stadt übergehen. Ein Minus von 215.000 Euro wird übernommen. Der Grundsatzbeschluss zur Änderung der Eigentumsverhältnisse wurde am Dienstag vom Gemeinderat abgesegnet. Lediglich die FPÖ trug ihn nicht mit.

Davor wurden die Fehler aus der Vergangenheit, die bei der Errichtung des 2003 eröffneten Schlossparkdecks gemacht wurden, einmal mehr thematisiert. Diese zeigt ein Bericht des Rechnungshofs, der das Parkdeck 2018 unter die Lupe nahm, minutiös auf. So konnten die Prüfer etwa finanzielle Zugeständnisse der Stadt bei der Errichtung und dem Betrieb des Parkdecks nicht nachvollziehen. Die NÖN berichtete ausführlich: www.noen.at/stadtbeteiligung-unter-der-lupe. Grund für das neuerliche Aufs-Tapet-Bringen des Parkdeck-Desasters ist, dass das dringend sanierungsbedürftige Parkdeck der Hauptgrund für die Erhöhung der Parkgebühren ist, da die Einnahmen aus der Parkraumbewirtschaftung die Sanierung des Parkdecks finanzieren sollen.

Parkdeck müsste ohne Sanierung 2025 geschlossen werden

FUFU-Chef Martin Dowalil verwies in der Sitzung auf den vernichtenden Rechnungshofbericht zum Schlossparkdeck. Für dessen Errichtung wurde 2001 von der Investorengruppe der Hotelerrichtung die Parkdeck GmbH gegründet und ein Baurechtsvertrag mit der Stadt als Grundstückseignerin abgeschlossen. Von Anfang an seien hier nicht die Interessen der Stadt vertreten worden, meinte Dowalil und verwies darauf, dass die Stadt alle mit der Baurechtseinräumung verbundenen Kosten sowie mehrere Bürgschaften übernommen habe, was zu weiteren Zahlungen der Stadt geführt habe. Zudem sei der Bauzins, den die Stadt verrechnet habe, unrealistisch niedrig gewesen und habe es ohne Zustimmung des Gemeinderats eine Vereinbarung über die Übernahme sämtlicher Kosten für Errichtung und Betrieb des Parkdecks durch die Stadt gegeben. Dowalil verwies auch auf Verzögerungen beim Bau und grobe Mängel, die laut Rechnungshofbericht bereits bei der Eröffnung im März 2003 bekannt gewesen seien. Dennoch sei die Anlage freigegeben worden. Der FUFU-Chef verwies weiter auf ein Gutachten aus dem Jahr 2013, welches das Parkdeck als stark reparaturbedürftig einstufte. Dennoch sei nichts passiert, bekrittelte Dowalil, weshalb das Parkdeck ohne Renovierung nun 2025 geschlossen werden müsste. Auch wenn ihm das Abstimmungsverhalten von damals nicht bekannt sei und die meisten derzeitigen Mandatare noch nicht im Gemeinderat gewesen seien, habe die Volkspartei damals unter Bürgermeister Wolfgang Mair mit 23 Sitzen doch eine absolute Mehrheit im Gemeinderat gehabt, schloss Dowalil.

„Das Ganze ist jetzt 20 Jahre her, aber wir kämpfen noch immer mit den Fehlern von damals, die heute viel Geld kosten“, merkte auch SPÖ-Stadtrat Erich Leonhartsberger an. „Hier sind einige Sachen nicht richtig gelaufen. Es ist gut, dass diese Dinge wieder in die Öffentlichkeit gebracht werden“, hielt auch MFG-Stadtrat Wolfgang Durst fest.

WVP gesteht Fehler bei Parkdeck ein

Beim Bau des Parkdecks sei sicher viel schiefgegangen, es sei billig gebaut worden, gestand WVP-Stadtrat Franz Sommer ein, hielt aber fest, das er damals noch nicht im Gemeinderat vertreten gewesen sei. „Die Geschichte des Parkdecks ist keine rühmliche“, hielt auch Stadtchef Werner Krammer fest. „Aber im Nachhinein ist man immer gescheiter. Wir haben unsere Lehren daraus gezogen und mittlerweile eine andere Kultur der Projektentwicklung.“

Dass die nunmehrige Übernahme des Schlossparkdecks durch die Stadt alternativlos sei, darüber waren sich WVP, SPÖ und Liste FUFU aber einig. SPÖ-Vizebürgermeister Armin Bahr hielt fest, dass das Parkdeck der „Keim der Parkraumbewirtschaftung“ der Stadt sei. „Der SPÖ als ehemaliger Oppositionspartei ist es wichtig, ihre Verantwortung wahrzunehmen, auch wenn wir die Dinge nicht verbrochen haben“, sagte Bahr.